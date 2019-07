ET "DESAPAREIXEN" ELS TURMELLS QUAN PASSES MOLT DE TEMPS ASSEGUT? LA PANXA SE T'INFLA SENSE UNA RAÓ APARENT? POT SER QUE EL PROBLEMA SIGUI LA RETENCIÓ DE LÍQUIDS. I PER A ALLEUJAR-NE ELS SÍMPTOMES, UNA DIETA EQUILIBRADA ON LA SAL BRILLI PER L'ABSÈNCIA.

Encara que patir de cames cansades no és un problema greu de salut, pot constituir una patologia, si més no, molesta. Moltes persones, sobretot dones, pateixen de forma habitual retenció de líquids, cosa que es tradueix en inflor i pesadesa en les extremitats inferiors.

L'aparició dels edemes, nom amb què es coneix en l'àmbit sanitari l'acumulació excessiva de líquid entre els teixits, es deu a moltes causes: "Entre aquestes, canvis hormonals com els que es produeixen durant l'embaràs, però també pot ser conseqüència de patologies més greus com la insuficiència cardíaca congestiva, una malaltia renal o cirrosi hepàtica", sosté la doctora Elena Dios, especialista en Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Virgen del Rocío, de Sevilla, que afegeix la insuficiència venosa crònica com la causa més freqüent d'edema i cames cansades.

Les varices són la manifestació visible de la conseqüent pèrdua d'elasticitat de les venes de les extremitats inferiors (que dificulta el retorn de la sang al cor). L'edema pot ser un efecte secundari d'alguns medicaments, com els que es fan servir per a tractar la hipertensió arterial (amlodipina), els antiinflamatoris no esteroidals (ibuprofèn, naproxèn), els corticoides, els estrògens o alguns medicaments per a la diabetis, anomenats tiazolidinediones.

També pot aparèixer quan el sistema limfàtic funciona de forma inadequada després d'alguna cirurgia relacionada amb el càncer o en el cas d'una deficiència greu de proteïnes a llarg termini. Però ben sovint no és possible determinar l'origen de la retenció: llavors parlem d'edema idiopàtic, "més freqüent en dones menors de 50 anys amb obesitat, diabetis i, de vegades, acompanyat amb quadres de depressió", apunta l'experta. A totes aquestes causes, l'endocrinòloga afegeix el consum excessiu de sal en l'alimentació, i ens prevé: la major part de la ingesta de sodi no prové de la sal de taula, sinó dels aliments processats.

COM ES TRACTEN LES RETENCIONS.

Què podem fer per a evitar la retenció de líquids? Convé distingir entre els edemes lleus, que solen desaparèixer per si sols evitant el sedentarisme i elevant l'extremitat afectada per sobre de l'altura del cor, i els més greus, que es poden tractar amb medicaments que ajuden el cos a expulsar l'excés de líquid per l'orina (diürètics). No obstant això, en aquests casos, "el metge és qui ha de decidir si requereix la ingesta de fàrmacs i quin tipus de tractament cal seguir en funció de la història clínica personal. A més, si la inflor es produeix com a conseqüència de l'ús de medicaments, l'especialista pot buscar-ne un d'alternatiu que no causi edema", explica la doctora.

ATENCIÓ A L'ETIQUETA... DE L'AIGUA

Hi ha aliments amb propietats diürètiques? No. Segons Elena Dios, "no hi ha cap aliment que per si mateix ajudi a disminuir els edemes". Sí que aconsella seguir una dieta equilibrada i hipocalòrica, alhora que recomana "llegir les etiquetes dels aliments i seleccionar aquells amb un contingut sòdic més baix". Un advertiment que arriba a les ampolles d'aigua, ja que "algunes tenen un contingut molt alt d'aquest mineral superar els 1.000 mg/litre. És fonamental seleccionar les marques amb menys de 20 mg/litre". Ja que, segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, és més que aconsellable ingerir entre 2 i 2,5 litres d'aigua al dia (entre begudes i aliments), bo serà fixar-se en l'etiqueta.

L'erradicació de la ingesta d'alcohol és una altra mesura que ajuda a evitar la formació d'edemes, ja que el seu consum empitjora la insuficiència venosa crònica i pot agreujar els edemes secundaris. I, finalment, no refiar-se de les llegendes urbanes. N'hi ha que asseguren que, si es pressiona amb el dit la zona afectada, que es manifesta en una pell estirada o brillant, i triga a recuperar la posició normal (algú fins i tot tradueix aquest retorn en segons o en mil·límetres), es pot mesurar el grau de retenció. L'única cosa segura és que la inflor és més freqüent amb les altes temperatures, que provoquen la dilatació dels vasos sanguinis.