QUADRADES, AMB PATILLES D'AVIADOR. RODONES O RECTANGULARS. D'ACETAT O D'ESTIL RETRO. AMB MUNTURA NOMÉS EN LA LÍNIA DE LES CELLES (CONEGUDES COM "BROWNLINE") O DIRECTAMENT SENSE MUNTURA. LES ULLERES DE SOL SEDUEIXEN PEL DISSENY EN INFINITAT DE VERSIONS. PERÒ NO TRIAR LES ADEQUADES O COMPRAR-NE UNES AL PASSEIG MARÍTIM QUE NO ESTIGUIN HOMOLOGADES POSA EN RISC LA SALUT OCULAR. ELS EXPERTS ADVERTEIXEN: FINS I TOT EN DIES QUE FACI NÚVOL O PLOGUI, LA LLUM SOLAR POT FER MAL ALS ULLS DE DEBÒ.

Els nostres ulls ens importen, i ho confirmen les dades: el 66% dels espanyols visita l'oftalmòleg almenys un cop l'any, segons el Llibre blanc de la Salut Ocular a Espanya 2019. Un de cada deu es revisa els ulls fins i tot amb més freqüència, un cop cada sis mesos, i únicament el 5% de la població afirma que només va a la consulta quan té un problema.

No obstant això, de vegades no som conscients del mal que ens pot provocar la llum en la visió. Una de cada tres ulleres de sol que es venen a Espanya no superen els controls necessaris i no disposen d'homologació. Les comprem en basars, mercats ambulants... No en centres oficials o òptiques, com hauríem de fer sempre.

Atès que gaudim de moltes hores de sol (entre 1.600 i 2.000 a l'any, segons l'Institut Geogràfic Nacional), hem d'aprendre a protegir-nos no només la pell, sinó també els ulls: si no ho fem, poden sorgir problemes. "A llarg termini, la llum directa constitueix un factor de risc perquè apareguin cataractes, però hi ha altres efectes perniciosos més immediats, com ara conjuntivitis amb mal a la còrnia (queratitis) i enrogiment ocular", adverteix Gema Yunta, portaveu del Col·legi Nacional d'Òptics-Optometristes (CNOO).

Les ulleres són més que un accessori que ens pari més o menys bé. I com que no totes són recomanables, repassem les principals claus per a saber en quines cal que ens fixem quan triem unes bones lents solars amb tota la garantia de qualitat.

ALERTA AMB ELS RAIGS ULTRAVIOLATS (UV).

Les lents no només han d'absorbir la llum i evitar enlluernaments: també han de filtrar i eliminar la radiació ultraviolada del sol, que cau en l'espectre no visible. Siguin del color que siguin, unes lents bones han de bloquejar l'entrada del 100% de la radiació UVA i UVB amb una longitud d'ona inferior als 400 nanòmetres. Aquesta capacitat es reconeix com a filtre UV400. Això sí, la informació no sol estar gravada ni a la muntura ni a les lents, i s'inclou en un adhesiu o en el fullet que les acompanya.

FOSCOR NO IMPLICA PROTECCIÓ.

Un error freqüent consisteix a creure que els vidres negres o opacs constitueixen una opció millor que els més clars. Però el color de la lent no influeix en el nivell de protecció: "El que ens protegeix és el filtre, no el color o el tint", adverteix Yunta. De fet, hi ha ulleres graduades amb filtre transparent contra els raigs UV.

Recorda que, si compres unes ulleres fosques en un mercat ambulant, t'exposes a un perill afegit: per a regular la llum a través d'un filtre fosc, la pupil·la se't dilatarà més que si no portessis lents, per la qual cosa entraran més raigs UV als ulls. Això pot ocasionar una inflamació de la conjuntiva i de la còrnia. "Unes ulleres dolentes resulten contraproduents: millor no portar-ne cap que no optar per unes que no estiguin homologades", aconsella l'optometrista.

LA MIRADA DELS MÉS PETITS

En el cas dels infants, la necessitat de fer servir ulleres de sol homologades creix, ja que els seus ulls estan en ple desenvolupament i no tenen desenvolupat completament el cristal·lí, que actua com a barrera de protecció natural. "Ells n'han de fer servir a la platja, a la muntanya o si passaran molt de temps al parc; però en la justa mesura, perquè el seu ús continuat pot fer que desenvolupin fotofòbia o sensibilitat extrema a la llum", assenyala l'òptic-optometrista.

Si les ulleres no són bones, millor no posar-se-les (com ocorre amb els adults). A més del filtre homologat, podem optar per uns vidres orgànics (plàstics), més lleugers i resistents. En el cas dels nadons, els seus ulls no haurien d'estar mai exposats al sol directe, per la qual cosa cal cobrir-los amb gorretes o para-sols.

MÉS CARES NO SEMPRE EQUIVAL A MÉS BONES.

La qualitat d'unes ulleres es troba en el filtre solar de les lents, no en qui les hagi dissenyades. "Unes de 100 euros no han de resultar més bones o protegir més que unes altres que costin 40 euros, perquè moltes vegades el que encareix l'article és la muntura", adverteix Yunta. Això sí: recorda anar a una òptica oficial, deixar-se assessorar per un professional i revisar la categoria del filtre, que ha de baixar de 3 (vegeu el requadre). A més, cal que incloguin un fullet amb les característiques d'ús i consells per a desar-les i netejar-les (amb aigua, sabó neutre i una camussa que no ratlli la lent).

LES ULLERES "PER A TOT" NO EXISTEIXEN.

Encara que resulti temptador, "les ulleres úniques i tot terreny que protegeixen en totes les ocasions no existeixen", adverteix l'òptic-optometrista. El que més s'hi assembla serien unes lents de categoria 3, que no resulten suficients per a anar a la neu o a la platja a l'estiu, perquè el reflex de la llum en les superfícies brillants augmenta la intensitat dels raigs que incideixen en els ulls. En aquest cas, necessitem un filtre de categoria 4. Ara bé, si les necessitem per a conduir, aquest filtre no serà adequat, ja que el tint és massa opac; molt millor optar per una lent del 0 al 3. En resum: si condueixes i a més t'agrada anar a la muntanya o banyar-te al mar a l'estiu, necessitaràs almenys dues ulleres de sol diferents, amb lents de categoria 3 i 4, respectivament.