Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU ACLAREIX EL CONCEPTE DE TARIFA BÀSICA PERQUÈ ES RESPECTI EL DRET DELS CONSUMIDORS.

Una associació de consumidors alemanya va denunciar per pràctica deslleial l'empresa d'aparells elèctrics Comtech perquè feia servir un número de telèfon especial per als seus serveis postvenda, el cost dels quals és més alt que el d'una trucada estàndard. El Tribunal de Stuttgart va sol·licitar al TJUE que interpretés prèviament la directiva sobre els drets dels consumidors segons la qual els Estats membres han de vetllar perquè, en cas que el comerciant operi una línia telefònica en relació amb els contractes formalitzats amb els consumidors, aquests no estiguin obligats a pagar més de la tarifa bàsica. No obstant això, no definia què significa tarifa bàsica. Mitjançant una sentència del 2 de març de 2017, el TJUE respon que aquest concepte s'ha d'interpretar en el sentit que el cost d'una trucada a aquest tipus de línies no pot excedir l'import d'una trucada a una línia fixa o mòbil estàndard. Si els comerciants tinguessin dret a cobrar tarifes més elevades, els consumidors podrien ser dissuadits de fer ús de la línia per a obtenir aclariments o per a fer valer els seus drets.