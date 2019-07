Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

DESESTIMADA LA NUL·LITAT D'AQUESTA CLÀUSULA A UNA TRADUCTORA PEL FET DE SOL·LICITAR EL PRÉSTEC PER A UN NEGOCI D'HOSTALERIA.

La sentència del Tribunal Suprem de l'11 d'abril de 2019 atorga la raó a Kutxabank i denega el caràcter de consumidor a una traductora que va sol·licitar un préstec hipotecari, i amb l'import del qual va tractar d'establir una taverna. Encara que en el moment de la sol·licitud del préstec no exercia aquesta activitat empresarial, l'objecte futur al qual pretenia dedicar-lo la converteix en empresària segons el parer del Tribunal Suprem, malgrat la modificació legislativa operada per la Llei 3/2014 que, en el seu moment, es va interpretar que posava l'accent en el moment de la contractació. Lamentablement, malgrat l'absència de cap possibilitat de negociació que han patit els milers de petits empresaris que han subscrit préstecs hipotecaris, segons l'Alt Tribunal el concepte de transparència que comporta la nul·litat de la clàusula terra només és aplicable als consumidors, i no als empresaris. Amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem ha posat fi a una interessant via interpretativa que havia mantingut l'Audiència Provincial d'Àlaba i que suposava una aplicació més flexible de la norma.