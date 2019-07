LA NOVA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS I LA DURADA DELS CONTRACTES

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Estic buscant un pis de lloguer i he vist un que també és a la venda. Si finalment signo el contracte, em poden fer fora de l'habitatge quan el venguin? Tinc entès que la llei ha canviat recentment, però no sé com m'afecta.

El 6 de març es va aprovar una nova normativa sobre arrendaments urbans. Igual que la legislació anterior, la durada del contracte és lliure, però, ara, si s'acorda un termini inferior a cinc anys, el llogater tindrà dret a prorrogar-lo d'any en any fins als cinc (si el propietari és un particular) o set (si és una persona jurídica). Després d'aquesta data ve la pròrroga tàcita, que és de tres anys. Si cap de les parts no comunica en termini a l'altra que vol donar per acabat el contracte, aquest es prorrogarà automàticament a voluntat del llogater, d'any en any fins a complir-ne tres. Si el propietari vol que el contracte no s'allargui acabat el termini inicial, ha de comunicar-ho amb una antelació mínima de quatre mesos. I si és el llogater qui el vol donar per acabat, ho ha de comunicar dos mesos abans. La llei vol garantir al llogater el dret a romandre en l'habitatge durant un període mínim inicial de cinc a set anys, de manera que, en aquest cas particular, si l'habitatge es ven amb ell a dins, té dret a continuar fins que s'acabi aquest termini. El comprador ha de subrogar-se en els drets i obligacions del propietari original (és a dir, que el reemplaça en tot) i no val de res que el contracte inclogués una clàusula dient que el lloguer s'acabaria en cas de venda, perquè no es tindrà en compte.