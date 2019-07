QUINES COMISSIONS POT COBRAR EL BANC SI EL COMPTE ES QUEDA SENSE SALDO?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

El meu compte corrent està a zero i m'acaben de passar el rebut de la llum. Aquest fet implica que el Banc em cobrarà algun interès i comissió?

L'acceptació del pagament suposa deixar el compte en números vermells, fet que la normativa denomina "descobert tàcit". El banc podrà cobrar interessos i comissions, però fins al màxim que permet la llei, de manera que la suma de comissions i interessos no doni lloc a una TAE superior a 2,4 vegades l'interès legal dels diners. Tenint en compte que aquest interès el 2019 és del 3%, la TAE màxima pel descobert és del 7,5%. Un exemple: si el seu compte queda amb un descobert de 100 euros i el regularitza en un termini de 5 dies, el seu banc li podrà cobrar, com a màxim, 0,10 euros entre interessos i comissions. No obstant això, moltes entitats també cobren una comissió per reclamacions de posicions deutores, que sol ser bastant elevada, fins a 50 euros en alguna entitat. La seva finalitat és compensar les despeses que la reclamació genera en el cas que s'hagin de fer tràmits individualitzats. Ara bé, el Banc d'Espanya no admet com a despesa trametre una carta generada per un ordinador i tampoc no tolera que la comissió no sigui adequada al cost, ni permet que s'apliqui automàticament tan bon punt es produeix una situació de demora, perquè s'han de tenir en compte les circumstàncies de cada client. Per tot això, si et cobren una comissió per reclamacions deutores sense complir aquests criteris, no dubtis de reclamar.