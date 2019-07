O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al verd.

UNA UNIÓ EUROPEA D'OBESOS. Més de la meitat dels majors d'edat pateix excés de pes.

Una ingesta excessiva de greixos trans i aliments ultraprocessats com ara dolços, refrescos, patates fregides o menjars preparats congelats (normalment rics en greix, sal i sucres afegits) fa que milions d'europeus siguin més propensos a sofrir malalties digestives cròniques i trastorns gastrointestinals o relacionats amb el blat, així com qualsevol tipus de càncer. Així ho afirma l'estudi "Nutrició i malalties cròniques del digestiu", publicat recentment per United European Gastroenterology, que xifra en un 52% la quantitat de ciutadans europeus majors de 18 anys amb sobrepès o obesitat. Tota una crisi alimentària que arriba també a un de cada tres menors en edat escolar.

DRONS, BOIES INTEL·LIGENTS I APPS. El futur arriba a la platja

La Internet de les Coses arriba als litorals espanyols. Mentre que milers de persones busquen en les destinacions turístiques costaneres una oportunitat per a desconnectar de la rutina, la tecnologia recorre el camí invers per fer que les platges siguin intel·ligents, més sostenibles i millorar l'experiència de l'usuari. En un futur no gaire llunyà, les platges disposaran de boies que mesuraran la qualitat de l'aigua en temps real, drons per al rescat de banyistes en dificultats i sistemes de detecció, control i seguiment de possibles abocaments, entre d'altres.

Avenços tecnològics que ja es proven en algunes platges del litoral mediterrani com Benidorm, Gandia i Benicàssim, a càrrec de la companyia Suez Spain. Aquest grup també va ser responsable del llançament, el 2014 de l'app iBeach, que permet conèixer la informació meteorològica i de l'estat del mar i de les platges i, en alguns casos, fins i tot oferir imatges via càmera web, el color de la bandera o la presència de meduses.

LES MASCOTES, NOU OBJECTIU DEL MOVIMENT ANTIVACUNES

Si la hipòtesi d'una relació entre les vacunes i el trastorn d'espectre autista (TEA) en humans ja ha estat desmuntada repetidament per diversos estudis (el més recent, el mes de març passat, publicat per The Lancet), la falsa notícia s'estén ara als animals de companyia. Una tendència que podria fer que tornessin malalties ja controlades com la ràbia, desapareguda a Europa, però no així a la resta del món, on es produeixen 60.000 casos a l'any.

Encara que de moment no és un problema a Espanya, la idea de no vacunar les mascotes experimenta un fort creixement en països com el Regne Unit, els Estats Units o Austràlia. Als Estats Units, aquestes notícies falses asseguren, sense cap mena de prova que les aboni, que vacunar anualment les mascotes pot provocar càncer, desordres genètics, artritis o al·lèrgies. Al Regne Unit va saltar la polèmica quan Good morning Britain, un popular programa dels matins, va publicar un tuit per buscar amos de gossos que no vacunessin les seves mascotes per por que desenvolupessin autisme.

La Societat Reial per a la Prevenció de la Crueltat envers els Animals va intervenir per a afirmar que no hi ha cap cas d'autisme en gossos arreu del món. En aquest país, un de cada quatre amos de gossos (2,2 milions d'animals) admet que no han vacunat els seus cadells, segons la fundació People's Dispensary for Sick Animals.