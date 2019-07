Els últims anys s'han convertit en un habitant més de les prestatgeries de les botigues de joguines, però els drons són molt més que això. Abans d'obrir la capsa i fer-lo volar, cal tenir en compte que hi ha una llei que en regula el vol.

Si com a regal de fi de curs ha aterrat un dron a casa i no sabem què fer-ne o com es fa servir, el primer que cal tenir clar és que aquest artefacte és una aeronau. Sí, encara que hagi costat 50 euros i sigui per a jugar i entretenir-s'hi una estona. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), dependent del Ministeri de Foment, és l'encarregada de regular el funcionament d'aquests vehicles aeris no tripulats. I això implica el compliment obligat d'un seguit de normes de seguretat, que es recullen en el Reial decret 1036/2017, en vigor des del 30 de desembre de 2017.

La normativa és molt clara i no deixa lloc a interpretacions. Un ús irresponsable del dron pot costar vides, per això les multes poden arribar als 225.000 euros i fins i tot ascendir als 4,5 milions si el dispositiu es fa servir amb finalitats professionals. Així que val la pena saber què es pot fer i què no es pot fer abans de treure el dron i provar-lo.

LA DIVERSIÓ IMPLICA NORMES.

L'AESA considera ús recreatiu o esportiu aquell que es fa amb un model de menys de 25 quilos de pes. Per a fer servir el dron de forma segura en aquest tipus de vols d'entreteniment, aquesta agència va desenvolupar una normativa que detalla el que s'hi pot fer i el que no:

No es pot allunyar a més de 500 metres del pilot ni elevar-se a més de 120 metres. I si es vol que voli més enllà, caldrà fer un estudi de seguretat i aconseguir una autorització expressa. Si fa sol. Només es pot fer volar de dia, en condicions meteorològiques adequades (sense boira, pluja ni vent) i en zones adequades per a fer-ho. Per a saber en quins llocs és segur fer volar un dron, l'empresa que gestiona la navegació aèria a Espanya ha desenvolupat una aplicació gratuïta (Enaire Drons) que, per mitjà d'un mapa, informa sobre els espais on es permet el vol d'aquests dispositius.

