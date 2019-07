Proliferen com a bolets. Ens diuen com ens hem de vestir, amb quina crema lluirà perfecta la nostra pell... I, per descomptat, què hem de menjar o no hem de tastar de cap manera. Ens podem refiar de les seves recomanacions i crítiques nutricionals? Saber de qui ens arriba aquesta informació és el primer pas.

Amb llibres, conferències, portals webs i, sobretot, aparicions en televisió. Fins ara, els experts mostraven així els seus coneixements i consells. Encara se serveixen d'aquestes eines, però amb les xarxes socials han fet el cim. Un 72% dels internautes els segueixen a través d'aquestes, especialment les dones i els més joves, com apunta l'Estudi Anual Xarxes Socials 2018 d'IAB Spain. Amb les seves opinions influeixen en les decisions de milers de seguidors. Els anomenem influencers o 'influenciadors' i són, com suggereix el seu nom, prescriptors d'opinió.

En alimentació i nutrició també n'hi ha. Els apassiona el menjar; són foodies o 'cuinòfils' (aficionats al bon menjar). I també healthies (preocupats per la salut), perquè en les seves publicacions promouen un estil de vida i hàbits alimentaris suposadament saludables. Però no és sa tot el que sembla: en molts casos, tenen marques al darrere per fer arribar els seus missatges i promocionar els seus productes. Uns productes que no sempre són beneficiosos per al nostre organisme, que ens poden allunyar d'una dieta equilibrada o de les suposades bondats que no tenen el suport de la ciència.

I, encara que la llei obliga a identificar clarament els missatges comercials (l'opció habitual és afegir-hi les etiquetes #ad o #publicitat), en la pràctica molts no ho fan. Molt sovint prevalen les estratègies de venda enfront de la divulgació de missatges realment útils. De fet, s'acaba de crear The Troop, la primera agència a Espanya especialitzada en màrqueting d'influencers en alimentació.

EL PERFIL DELS DIVULGADORS

Però alguns especialistes no es casen amb les firmes i el terme influencer els "grinyola", fins i tot els sembla "superficial", per això prefereixen diferenciar-se i autodenominar-se divulgadors. "M'inclino pel concepte de professionals rellevants en la seva matèria, divulgadors que mantenen la integritat de quan fa anys van començar en xarxes a compartir coneixement científic. Influencer fa referència a un pastor que guia i s'associa a vincles comercials; són més gurus que no divulgadors", puntualitza el dietista-nutricionista Juan Revenga. "Qualsevol persona sembla saber d'alimentació i nutrició. De vegades exposen opinions sense basar-se en dades rigoroses, i la nutrició és una ciència", assegura la tecnòloga d'aliments Beatriz Robles.

No tot el que lluu és or. I tant és la xarxa social. Fa poc es destapava el cas de dos youtuberes veganes que no seguien les dietes que recomanaven als seus seguidors, o el d'una instagramera influent que va publicar un llibre de cuina amb receptes d'ingredients potencialment tòxics. Seguir un fals guru no només fa desconfiar de les entitats de referència i les pautes dels experts. Apostar pels seus mètodes, recorda el dietista-nutricionista Julio Basulto, pot afectar la salut física, psicològica i econòmica pel fet de "demorar (o evitar) la cerca d'un tractament sanitari adequat i necessari per a curar una malaltia o afavorir el desenvolupament de trastorns de la conducta alimentària", entre altres conseqüències.

EL BON INFLUENCIADOR.

Llavors, com podem saber que som davant d'un professional amb criteri, rigor i coherència en les seves afirmacions, i no davant d'un venedor de fum? "El que importa és el que es diu i no tant qui ho diu", manifesta el doctor en ciència i tecnologia dels aliments Miguel Ángel Lurueña. Però avui dia "és fàcil deixar-se portar per missatges complaents o simplistes, sobretot de qui té un gran nombre de seguidors. I, de vegades, és molt complicat destriar la informació rigorosa de les simples faules", confessa.

"Cal que hi hagi esperit crític, més enllà de la imatge i la immediatesa", apunta Revenga. Una carència típica dels joves. "Els hem de guiar. Qui crida més o allò que té més colors o el que sembla que mola més no sol ser el que té la millor informació. Si els ensenyem a buscar i a dubtar serà més difícil aconseguir manipular-los", sosté Gemma del Caño, farmacèutica especialitzada en innovació, biotecnologia i seguretat alimentària.

Rigor és el requisit imprescindible del bon divulgador. "Abans de res, ètica. I, a partir d'aquí, accés a informació actualitzada, independència, coneixement i criteri propi", indica Del Caño. Cal que tingui formació específica i mostrar habilitats de comunicació. I també, afegeix Lurueña, "és bona la varietat, diferents estils per a diferents gustos: des del més humorístic fins al més seriós, des del més breu fins al més exhaustiu, i en diferents formats (vídeo, àudio, text...)". Tot això per sobre del nombre de seguidors.

CINC DIVULGADORS QUE CONVÉ SEGUIR @beatrizcalidad. Beatriz Robles posa els seus coneixements sobre seguretat alimentària i nutrició per a combatre la desinformació. @gominolasdpetro. Miguel Ángel Lurueña tracta qüestions sobre l'alimentació, fomentant el pensament crític. @JulioBasulto_DN. "Menjar de tot no és menjar sa" és el lema de Basulto, molt crític amb les teràpies alternatives. @juan_revenga. Juan Revenga ha desmuntat mites sobre aliments i dietes, veganes i celíaques incloses. @Midietacojea. Aitor Sánchez es basa en l'evidència científica per a desmuntar creences nutricionals ben arrelades.