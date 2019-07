LES CANCEL·LACIONS, ELS RETARDS I ELS PROBLEMES AMB L'EQUIPATGE FAN DE L'AVIÓ EL MITJÀ DE TRANSPORT QUE GENERA MÉS RECLAMACIONS. I EN PODRIEN SER MOLTES MÉS SI ELS VIATGERS CONEGUESSIN TOTS ELS DRETS QUE TENEN I SABESSIN COM ELS PODEN DEFENSAR, O SI LES LÍNIES AÈRIES OFERISSIN MÉS INFORMACIÓ I ATENGUESSIN CORRECTAMENT LES QUEIXES DELS CLIENTS.

El transport aeri és un dels sectors de consum amb un nivell d'incompliment contractual més alt per part de les empreses, i això genera una incertesa considerable en els clients. No sempre s'és conscient que un bitllet de transport és un contracte que obliga tant el passatger com l'empresa, que ha de portar aquest client i el seu equipatge entre dos punts en el dia, en l'horari i en les condicions pactades. La regulació legal del transport aeri és exhaustiva quant a les obligacions de les línies aèries i els drets dels viatgers.

QUÈ PODEM PORTAR A L'AVIÓ?

Tenim dret a portar gratis un equipatge de mà en cabina (maleta petita o motxilla), amb un pes i unes dimensions que varien segons la línia aèria, i una bossa de mà, un ordinador portàtil, una tauleta tàctil... A canvi, poden cobrar l'equipatge facturat, però la majoria de les companyies permeten embarcar gratis fins a un màxim de 20-25 quilos.

De tota manera, abans de fer les maletes convé informar-se amb la mateixa companyia o al web d'AENA (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria) sobre els articles prohibits, tant en l'equipatge facturat com en el de mà. En aquest últim cas, amb certes restriccions i exigències, es poden portar líquids, medicaments i aliments infantils i de dietes especials. Els animals de companyia, en la seva cistella de transport, poden viatjar a la bodega (com a equipatge facturat) o a la cabina (si és un gos pigall o si no supera un pes màxim, generalment 8 kg).

De tota manera, la normativa canvia depenent de la companyia i és fonamental comprovar tots els requisits abans de comprar els bitllets (perquè l'animal també paga, encara que menys). Finalment, els viatgers amb mobilitat reduïda tenen dret a assistència en l'embarcament i el desembarcament.

PROBLEMES AMB LA MALETA?

Si, en desembarcar, la maleta facturada està trencada, deteriorada o no apareix, cal anar al taulell de la companyia i omplir l'Informe d'Irregularitat d'Equipatge (PIR). Aquest també es pot omplir en línia fora de l'aeroport, en el moment en què s'hagi apreciat el desperfecte, encara que el titular del bitllet sigui ja a casa o a l'hotel.

En total, el passatger té set dies per a reclamar per desperfectes o mancances en l'equipatge i 21 dies (des que el va rebre) si hi ha un retard en el lliurament. Tret que es faci una declaració personal de valor (vegeu l'especejament), la indemnització màxima prevista en concepte de deteriorament, retard o pèrdua de l'equipatge és d'aproximadament 1.500 euros (depèn del canvi vigent).

Així ho estableix el Conveni de Mont-real, que unifica algunes regles per al transport aeri internacional i que està ratificat per Espanya i la UE. També es pot demanar una indemnització extra per danys i perjudicis si el viatge s'ha vist afectat pel retard, el lliurament o la pèrdua de l'equipatge; en cas que calgui comprar roba, productes d'higiene personal, medicines... En aquest supòsit, cal quantificar econòmicament el perjudici i fer la reclamació pertinent.

QUAN L'AVIÓ NO S'ENLAIRA.

En els casos de sobrereserva i de cancel·lació d'un vol, la companyia ha de donar a triar entre la devolució del preu del bitllet -on cal incloure-hi, si n'hi ha hagut, les comissions cobrades per intermediaris, segons va sentenciar el setembre de 2018 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea-, o ser reubicats en el primer vol disponible.

En aquest cas, la companyia aèria ha de proporcionar manutenció i allotjament fins a l'enlairament, i és habitual el trasllat a un hotel pròxim a l'aeroport si cal pernoctar una nit o més. En totes dues situacions (devolució, que cal pagar en un màxim de 7 dies, o reubicació), si la cancel·lació no ha estat per una raó de força major, la companyia ha de pagar l'anomenada "indemnització automàtica": 250 euros en vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros en vols de 1.500 a 3.500 km i 600 euros en vols superiors a 3.500 km.

El viatger, a més, pot reclamar danys i perjudicis si no ha arribat a temps a una entrevista de treball o a un examen important, a un esdeveniment professional o personal com unes noces o un funeral, si ha perdut dies de vacances o s'ha vist obligat a fer servir transports o allotjaments alternatius... Com amb l'equipatge, cal avaluar el mal i reclamar a la línia aèria.

COM ES DECLARA EL VALOR DE L'EQUIPATGE? Si es volen assegurar els béns inclosos en l'equipatge facturat, cal fer una declaració de valor, que haurà d'estar entre 1.400 i 4.000 euros, i seguir els passos següents: Consulta amb la línia aèria si permet fer una declaració de valor de l'equipatge que transportaràs.

si permet fer una declaració de valor de l'equipatge que transportaràs. Ves al taulell de la companyia amb almenys dues hores d'antelació.

de la companyia amb almenys dues hores d'antelació. No t'oblidis el DNI, el bitllet d'avió i l'inventari dels béns que vols assegurar, així com el seu estat: el personal de la companyia ho verificarà.

el bitllet d'avió i l'inventari dels béns que vols assegurar, així com el seu estat: el personal de la companyia ho verificarà. És obligatori assegurar l'equipatge amb una clau o cadenat.

assegurar l'equipatge amb una clau o cadenat. El cost d'aquesta declaració varia considerablement d'una línia aèria a una altra, però sol equivaler al 5% del valor dels béns que es volen assegurar. Iberia, per exemple, ho situa en el 5%, Air Europa en el 15% i Alitalia estableix un cost de 50 euros per peça.

varia considerablement d'una línia aèria a una altra, però sol equivaler al 5% del valor dels béns que es volen assegurar. Iberia, per exemple, ho situa en el 5%, Air Europa en el 15% i Alitalia estableix un cost de 50 euros per peça. Si el viatge inclou un canvi de companyia, caldrà repetir el procés amb l'altra.