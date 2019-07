ELS MESOS DE CALOR, LES DRUPES SÓN UNA BONA OPCIÓ PER AL TEU REBOST. I, EN ELS TEUS PLATS, PROVA ELS GERMINATS.

Formen part del paisatge habitual d'aquests dies. El préssec, l'albercoc, la cirera o la pruna es troben entre les varietats de fruita més consumides del nostre país, però això no evita que protagonitzin rumors tan estesos com infundats: que si el préssec restreny i les nectarines donen gasos, que les nespres tenen molt de sucre i els préssecs plans engreixen... Per a bandejar aquestes idees, et proporcionem algunes dades i t'expliquem per què haurien de formar part de la teva dieta durant l'estiu.

COM PODEM TRIAR EL MILLOR EXEMPLAR

Les drupes són fruites climatèriques; és a dir, continuen madurant després de la recol·lecció. Tingues en compte aquesta dada quan les compris, i agafa exemplars que no estiguin del tot madurs si planeges consumir-los al llarg de la setmana, perquè acabaran aquest procés a casa. Però si compres per a cada dia, és millor triar les que ja estiguin en el punt òptim. I si es passen, fes-les servir per a elaborar uns batuts d'estiu exquisits.

EN MENGEM NOMÉS LA MEITAT

Espanya és un dels principals productors de fruita amb pinyol de la UE. Cada any collim més de dos milions de tones de drupes (la major part, a Aragó, Catalunya, Múrcia i Andalusia), però la meitat de la producció s'exporta a altres països. Segons el Ministeri d'Agricultura, aquesta oferta disponible més baixa, sumada a altres opcions estiuenques com els melons, les síndries o els fruites tropicals, afecta el nostre consum de drupes, que s'ha reduït un 9% l'últim any. I més enllà de quantes en menges, assegura't que siguin de proximitat, per a reduir la petjada de carboni.

Hi ha dues fruites en aquest grup que tenen denominació d'origen: el préssec de Calanda i les nespres de Callosa d'en Sarrià. Per a tenir aquesta distinció, a més de procedir d'una zona concreta (la comarca de Calanda, a l'est d'Aragó, i la de la Marina Baixa, a Alacant), les fruites han de complir uns requisits.

Els préssecs de Calanda han de tenir un diàmetre mínim de 7,3 cm, un color groc crema o pallós i durant els últims dos mesos de creixement s'han de posar en bosses d'un en un al mateix arbre. Les nespres de Callosa, d'altra banda, han de tenir un diàmetre de 3,2 cm, un color ataronjat i tot el procés de cultiu i recol·lecció ha de ser manual.