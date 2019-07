MILLOR DE GEL O DE LLET? ELS GELATS CONTINUEN SENT ELS REIS DE L'ESTIU, PERÒ TOT I LA POPULARITAT QUE TENEN, SÓN UNS GRANS DESCONEGUTS PER AL GRAN PÚBLIC.

El consum de gelats està cada vegada més repartit al llarg de l'any, encara que continua sent marcadament estacional. Com ja se sap, aquests productes s'associen sobretot a l'estiu, quan moltes persones els trien per tractar de combatre la calor, especialment en platges, piscines i altres llocs a l'aire lliure. Això sí, encara que sigui un dels productes que més es mengen fora de casa, és aquí dins on es fa la major part del consum, concretament el 83%, segons lInforme del Consum d'Alimentació a Espanya del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, corresponent a l'any 2017.

En aquest estudi s'indica, a més, que cada persona ingereix 3,9 quilograms o litres de gelat a l'any, encara que altres informes, com el de l'Associació Internacional de Productes Lactis, parlen de xifres superiors, al voltant de 6 quilograms o litres. La veritat és que, quan es tracta de quantificar el consum de gelats, és difícil fer-ne una valoració i comparar estadístiques, sobretot perquè no sempre hi ha uniformitat de criteris.

Així, en alguns estudis les xifres s'expressen en litres, mentre que d'altres les ofereixen en quilograms, una qüestió que en aquest cas té una gran rellevància perquè, com veurem més endavant, la densitat dels gelats varia molt en funció dels ingredients i de l'estructura, de manera que podem ser davant d'un producte molt voluminós però de poc pes i viceversa. Un altre aspecte important és que hi ha diferents tipus de gelat i no sempre es tenen tots en compte a l'hora d'avaluar-ne el consum.

NO TOTS ELS GELATS SÓN IGUALS.

Arribats en aquest punt, toca presentar les diferents categories de gelats que estableix la legislació espanyola. Concretament en són sis, i conèixer les seves característiques ens pot ajudar a triar més bé:

Gelat de crema. S'elabora amb matèria grassa d'origen lacti, com ara nata o mantega (almenys un 8%) i amb proteïnes làcties (almenys un 2,5%). Dins d'aquesta categoria hi ha el bombó Nuii ametlat i les terrines Magnum Almond i Häagen-Dazs.

Gelat de llet. S'elabora amb aquest ingredient i ha de contenir, almenys, un 2,5% de matèria grassa làctia i un 6% d'extracte sec magre lacti (per exemple, proteïnes làcties).

Gelat de llet desnatada. És com l'anterior, però s'elabora amb llet desnatada. Ha de contenir com a màxim un 0,3% de matèria grassa làctia i, com a mínim, un 6% d'extracte sec magre lacti.

Gelat. S'elabora amb proteïnes làcties i amb matèria grassa que pot ser de diferent origen (normalment s'hi fan servir greixos o olis vegetals, principalment de coco, als quals de vegades se n'afegeixen d'altres d'origen lacti, com la mantega) i que ha d'estar en una proporció, almenys, del 5%. La majoria dels gelats que podem trobar als supermercats es troben dins d'aquesta categoria, així com la gran majoria dels que es van analitzar per a l'elaboració d'aquesta guia.

Gelat d'aigua. Conté com a mínim un 12% d'extracte sec total o, dit d'una altra manera, com a màxim un 78% d'aigua. En aquesta categoria hi ha Colajet, Frigo Chuches i Fruit Pops taronja-llimona d'Eroski.

Sorbet.' Conté, com a mínim, un 15% de fruites i un 20% d'extracte sec total; és a dir, com a molt un 80% d'aigua. Dins d'aquesta categoria hi ha el Sorbet de llimona d'Eroski.

Per a entendre més bé a què ens referim podem classificar els gelats en uns altres dos grans grups. El primer englobaria els gelats d'aigua i els sorbets. Tots dos estan elaborats principalment a partir d'aigua, sucre, xarop de glucosa i estabilitzants, encara que els sorbets inclouen, a més, suc o fruita. A partir d'aquesta barreja base s'hi afegeixen altres ingredients com ara aromes o colorants. En el segon grup s'inclourien els gelats elaborats a partir de llet, compostos bàsicament per llet, sucre, xarop de glucosa, matèria grassa, estabilitzants i emulgents. A aquests s'hi solen afegir altres ingredients o elements, com ara colorants, aromes (per exemple, de vainilla), fruita seca, sucs, fruita, xocolata o galeta.

ANÀLISI Per elaborar aquesta guia es van analitzar 24 gelats de marques capdavanteres en el sector, que es van agrupar en set categories: terrines de format familiar (Carte D'Or de vainilla i Carte D'Or de iogurt amb fruites del bosc, de Frigo; i Sorbet de llimona d'Eroski); terrines mitjanes (Magnum Almond i Magnum Double Chocolate Deluxe, de Frigo; Häagen-Dazs de nou de macadàmia, de General Mills); de tipus bombó (Magnum Miniassortiment i Magnum Double Chocolate, de Frigo; Oreo i Nuii ametlat, de Froneri; i Bombó ametlat d'Eroski); de tipus cornet (Cornetto clàssic, de Frigo; Extreme tres xocolates, de Nestlé; i Sabor de nata d'Eroski); de tipus sandvitx (Maxibon de Nestlé, Oreo de Froneri i Cornet de nata d'Eroski); infantil (Colajet i Pirulo Mikolápiz, de Nestlé; Frigo Chuches, de Frigo; i Fruit Pops taronja i llimona, d'Eroski); i una última categoria en la qual es van incloure productes als quals s'ha eliminat algun component, com ara Minibombó d'ametlles sense sucres afegits i Minibombó sense lactosa, tots dos d'Eroski, i Minicornet de vainilla sense sucre de Nestlé. A l'hora d'analitzar tots aquests gelats es van tenir en compte característiques com els ingredients utilitzats, el perfil nutricional, el preu o la informació que ofereixen en l'etiquetatge.