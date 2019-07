AMB LA CALOR, EL CONSUM DE BEGUDES ENSUCRADES ES DISPARA. MOLTES LLAUNES DE REFRESCOS CONTENEN EL DOBLE DE LA QUANTITAT DE SUCRE QUE RECOMANA L'OMS. PER AIXÒ, EL SEU CONSUM CONTINUAT ES VINCULA AMB DIABETIS I MALALTIES CARDIOVASCULARS. I UN MITE QUE CAL BANDEJAR DAVANT LA DESHIDRATACIÓ A L'ESTIU: L'ÚS DE BEGUDES ISOTÒNIQUES NO SEMPRE ÉS EL MILLOR. ELS ESPECIALISTES RECOMANEN ERRADICAR-LES DE LA DIETA I, A L'HORA DE REFRESCAR-SE, OPTAR PER L'AIGUA.

Cada cop que una persona beu una llauna de refresc ensucrat pren entre set i vuit terrossos i mig de sucre, depenent de la marca. Si en consumeix dues al dia, una mitjana bastant freqüent, al cap de l'any el seu cos haurà acumulat 5.475 terrossos, gairebé 22 quilograms de sucre. A mitjà i llarg termini, els efectes d'aquest hàbit, comú en milions de persones, són perjudicials per a la salut per la cascada d'efectes que té.

L'evidència mèdica sobre aquest tema és aclaparadora. "S'ha vist que les persones que prenen de forma regular molts hidrats de carboni simples que l'intestí absorbeix ràpidament, com la glucosa i la fructosa presents en els refrescos són més obesos, tenen hipertensió i hipertrigliceridèmia, desenvolupen més resistència a la insulina i els baixen els nivells d'HDL (colesterol bo). Tot això té un nom: síndrome metabòlica, la fase prèvia al desenvolupament de la diabetis de tipus 2", explica José López Miranda, subdirector científic de l'Institut Maimònides de Recerca Biomèdica (Imibic) de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova.

ELS BENEFICIS, NULS.

Això és el que passa al cos amb un consum habitual, però la salut d'una persona està en risc pel fet de prendre un refresc ensucrat de tant en tant? Perquè la medicina hi donés una resposta caldria precisar què es vol dir exactament amb "de tant en tant", un fet gairebé impossible perquè, diuen els especialistes, se sol fer servir per a justificar hàbits que no són saludables i amb freqüència inclou un consum molt més alt del que es confessa.

El que sí que ha demostrat la medicina és que els beneficis d'obrir una llauna són nuls. És certa la idea que una beguda de cola pot apujar una mica la tensió arterial perquè té estimulants derivats de la cafeïna, encara que de cap manera no s'ha d'adoptar com a tractament; la hipotensió l'ha de valorar un professional. Les begudes isotòniques tampoc no són recomanables per a tractar la diarrea aguda, tot i la creença popular. Durant aquests episodis, el cos perd, sobretot, aigua i potassi, un compost que és gairebé inexistent en aquesta mena de productes. Encara més, prendre aquest tipus de begudes pot agreujar el problema. L'enorme quantitat de sucre que conté (4,4 g per cada 100) obliga l'organisme a alliberar més aigua, i això pot empitjorar la diarrea. Davant d'aquestes malalties la millor opció per a rehidratar el cos són els sèrums orals.

EL SUCRE, A ESPANYA, ES BEU.

Els últims 20 anys, la diabetis ha passat a Espanya del 8 al 14% de la població, fet que dona una idea de l'impacte en la salut pública de productes com els refrescos ensucrats. L'estudi Anibes, coordinat per la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), va arribar a la conclusió que "la tercera part del consum de sucre és en les begudes que prenem diàriament". La recerca, la més àmplia que s'ha fet fins ara al nostre país sobre hàbits de consum, estils de vida i ingesta de macronutrients i micronutrients, apunta un factor que ha assenyalat també l'OMS: el consum més elevat de begudes ensucrades s'acompanya d'una dieta cada vegada de menys qualitat, en la qual es redueix la ingesta d'aliments fonamentals per a la salut com la llet. El resultat, explica l'OMS en les seves directrius, és "el guany de pes en nens de 2 a 18 anys d'edat".

QUANT DE SUCRE BEUS EN UNA LLAUNA? Gairebé tots els refrescos contenen en una sola llauna més sucre que la quantitat màxima diària que recomana per l'OMS. El consum de sucres lliures no hauria de superar el 10% de la ingesta calòrica total, segons la màxima autoritat sanitària mundial. Això suposa menys de 25 grams al dia per a un adult que gasti unes 2.000 calories. Traduït en terrossos (4 g de sucre cadascun) no haurien de consumir-se'n més de sis al dia. Pren nota de la quantitat de sucre que contenen algunes de les begudes més conegudes. Red Bull (llauna de 473 ml): 52 g

52 g Coca-Cola (330 ml): 35 g

35 g Pepsi (330 ml): 35 g

35 g Trina (330 ml): 29,4 g

29,4 g Fanta (330 ml): 28 g

28 g Tònica Schweppes (330 ml): 27,7 g

27,7 g Aquarius (330 ml): 26 g

26 g Nestea (330 ml): 25,4 g

25,4 g Shandy Cruzcampo (330 ml): 24 g

24 g Cervesa sense alcohol (330 ml): 10,2 g Ingesta diària recomanada de sucre (25 g). Font: Sinazucar.org