UN DE CADA QUATRE ESPANYOLS PATEIX ALGUN TIPUS D'AL·LÈRGIA, I ES PREVEU QUE LA PREVALENÇA CONTINUARÀ AUGMENTANT LES PRÒXIMES DÈCADES. UN PROBLEMA EN QUÈ INFLUEIXEN FACTORS COM LA CONTAMINACIÓ, EL CANVI CLIMÀTIC I EL CONTACTE AMB NOUS MATERIALS. PERÒ N'HI HA MÉS.

L'al·lèrgia es deu a una resposta exagerada i inapropiada del sistema immunitari enfront de substàncies que, a priori, són innòcues per a la majoria de les persones", comenta Joaquín Sastre, cap del servei d'al·lèrgies de l'Hospital Universitari de la Fundació Jiménez Díaz (Madrid). Sempre hi ha hagut al·lèrgics, però aquesta resposta del sistema immunitari no és, al contrari del que molts creuen, una moda, sinó una qüestió de salut pública que no distingeix ni gènere ni edat, encara que la seva prevalença sigui més gran en la infància i en la joventut.

UN PROBLEMA QUE CREIX PER DOS

En l'actualitat, un de cada quatre espanyols pateix una al·lèrgia més o menys greu. D'aquí a 30 anys, el percentatge d'afectats es duplicarà, segons dades de la Societat Espanyola d'Al·lergologia. A què es deu aquest augment desmesurat? Tots els experts coincideixen: és difícil explicar el fenomen atribuint-lo a una sola causa. "Perquè una al·lèrgia es desenvolupi cal que concorrin diversos factors", comenta l'al·lergòleg.

La predisposició genètica n'és un: s'han trobat múltiples gens associats a malalties al·lèrgiques que es transmeten de pares a fills.

El nostre estil de vida, tot el que respirem, mengem o toquem s'ha transformat les últimes dècades i ha generat nous al·lèrgens patògens que s'oculten en els llocs més insospitats: des de la innocent ampolla de plàstic que ens emportem al gimnàs fins als impol·luts guants de làtex o l'amulet que ens pengem al coll. Sens dubte, en això de les al·lèrgies som un altre cop el que mengem, respirem i l'estil de vida que ens governa, ho vulguem o no.

"El cos reacciona davant l'entorn, davant dels canvis que anem introduint en les nostres vides de manera voluntària o accidental", comenta Joaquín Sastre. "Aquests canvis es tradueixen en hàbits, nous aliments i condicions de vida; tot el que ens envolta fa que el sistema immunològic s'hagi modificat i que respongui a coses que abans no feia i ara sí".

NOUS DOLENTS, MATEIXOS MALS

Encara que les substàncies que provoquen una reacció al·lèrgica poden ser degudes a "coses de tota la vida" o a hàbits adquirits recentment, els símptomes són pràcticament idèntics per a l'afectat. Així, aquelles que són provocades per al·lèrgens (la substància que provoca l'al·lèrgia) que respirem (àcars, substàncies químiques, fongs...), porten com a conseqüència picor, obstrucció i degoteig nasal, esternuts consecutius, rinitis, dificultats respiratòries, asma, migranyes...; mentre que les que provenen dels aliments que ingerim causen problemes intestinals, inflor abdominal, mals de cap, picors locals, faves i urticàries epidèrmiques, com passa amb les denominades al·lèrgies de contacte (provocades per teixits, metalls i productes cosmètics i d'higiene).

UNA CASA PER A RESPIRAR 50 °C : Renta a aquesta temperatura la roba de llit i les joguines dels nens per a eliminar els àcars de la pols i els seus excrements.

: Renta a aquesta temperatura la roba de llit i les joguines dels nens per a eliminar els àcars de la pols i els seus excrements. 10 minuts : Ventila cada estança cada dia. A l'hivern, cap a migdia (quan incideixi més la llum solar) i, a l'estiu, a la nit.

: Ventila cada estança cada dia. A l'hivern, cap a migdia (quan incideixi més la llum solar) i, a l'estiu, a la nit. Truc : Les plantes d'interior regulen la humitat ambiental i depuren l'aire.

: Les plantes d'interior regulen la humitat ambiental i depuren l'aire. 50 %: La humitat no pot passar d'aquest percentatge. Una xifra superior afavoreix el desenvolupament d'àcars, floridures i bacteris.