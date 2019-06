Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

UNA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL D'ALACANT POSA FI A L'ACTIVITAT D'UN ESTAFADOR QUE OFERIA SUPOSATS HABITATGES DE LA CAIXA D'ESTALVIS DEL MEDITERRANI.

L'acusat, conscient de les dificultats econòmiques que travessava la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i que disposava d'un estoc important d'habitatges els propietaris inicials dels quals no havien pogut fer front als seus crèdits, va confeccionar un document fals on es presentava com a autoritzat pel Servei de Recuperació Immobiliària de la Caixa d'Estalvis per a la venda dels habitatges que es trobaven en seu judicial. A continuació, va obtenir una còpia de la pàgina web de la Caixa on apareixia una llista d'habitatges i es va dedicar a oferir-los a persones interessades en la seva adquisició, rebent i fent seves diverses quantitats que sol·licitava com a reserva. Tot això, sense coneixement ni autorització per part de l'entitat. L'estafa es va estendre a diversos perjudicats de la zona de Llevant i de Madrid. Finalment, l'Audiència Provincial d'Alacant, en una sentència de l'11 de març de 2019, ha desfet la trama i ha condemnat el delinqüent a un any de presó i a indemnitzar els perjudicats amb l'import corresponent a les quantitats percebudes de manera indeguda.