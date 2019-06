Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA ATORGA 500 EUROS A UN USUARI PER LA PASSIVITAT DE L'ENTITAT DAVANT LES SEVES RECLAMACIONS PER A EVITAR EL COBRAMENT DE COMISSIONS.

Davant les contínues comissions que patia un usuari pel cobrament d'imports indeguts per part del seu banc, que l'obligava a mantenir un compte obert per al pagament de les quotes de la seva hipoteca i, al mateix temps, li facturava pel seu manteniment, va emprendre una acció judicial aspirant al cessament d'aquesta pràctica. Després de la desestimació inicial per part del Jutjat de 1a Instància de Gavà, el perseverant consumidor va presentar un recurs davant l'Audiència Provincial de Barcelona. Aquesta Audiència, amb data de 31 de gener de 2019, li atorga la raó pel fet de considerar aquesta pràctica abusiva, alhora que també admet una indemnització per dany moral. L'Audiència Provincial de Barcelona assenyala que, quant a la pretensió d'indemnització de danys i perjudicis, "entenem que se sol·licita una compensació pels evidents danys morals que ha hagut de sofrir el demandant pel fet d'haver hagut de reclamar de forma reiterada". Amb la finalitat de quantificar un dany moral, per al qual no hi ha paràmetres objectius, va considerar suficient l'acreditació de la seva concurrència i va ser el tribunal qui en va fixar l'import, estimant que 500 euros suposen una indemnització raonable pel dany sofert.