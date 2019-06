QUIN TIPUS DE SINISTRES COBREIXEN LES ASSEGURANCES DE LES COMUNITATS DE VEÏNS?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

S'ha produït una fuita en les conduccions d'aigua que porten el subministrament al meu apartament, que ha causat una gran humitat al replà del nostre pis. Em correspon a mi pagar la reparació o se n'ha d'ocupar l'assegurança de la comunitat?

Una assegurança de comunitat ha de cobrir els sinistres en les zones comunes dels edificis, com ara teulades, fonaments, estructures o façana, així com en els trams comuns de les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, televisió, ascensor, etcètera. També solen cobrir danys a les parts privatives de l'edifici, és a dir, els de cada pis. Si els veïns tenen pòlisses individuals que cobreixen aquests danys, els sinistres estarien coberts doblement, però només s'ocuparà d'indemnitzar-los una asseguradora. Per això, és convenient ajustar les dues pòlisses per a no pagar de més. També és fonamental que les assegurances de comunitat cobreixin la responsabilitat civil per un mínim de 600.000 euros, encara que és preferible que arribin al milió. Una altra cobertura que està inclosa normalment és la d'assistència jurídica i, opcionalment, algunes asseguradores ofereixen l'assistència de professionals que s'encarreguen de les reparacions i del manteniment. La probabilitat de patir diferents tipus de sinistres en un edifici és elevada. Per això, es recomana comptar amb una assegurança per a cobrir els danys materials de la finca i la responsabilitat civil de la comunitat de propietaris. A més, sense assegurança és obligatori tenir un fons de reserva, que haurà de ser del 10 % del pressupost de la comunitat.