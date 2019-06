EM PODEN APUJAR LA TARIFA DEL TELÈFON SENSE EL MEU CONSENTIMENT?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

La meva companyia de mòbil ha modificat el meu pla de dades, m'ha inclòs més quantitat de gigues i m'ha apujat el cost mensual. Puc rebutjar aquest canvi si no l'he demanat?

La filosofia de la majoria de les companyies de telèfon és oferir als clients tarifes cada vegada més complexes amb "millores" obligatòries (el més per més). Això sí, sempre acompanyades d'un augment en la factura mensual. I com a resultat, l'usuari es troba amb unes prestacions que no farà servir o que no necessitarà, com un telèfon fix o una quantitat de dades ingent (GB). A més de pagar per serveis innecessaris, amb aquesta forma de comercialització s'ocasionen bastants problemes als consumidors. Per exemple, en aquests contractes sol haver-hi una clàusula que permet la modificació de la tarifa i que concedeix a l'usuari la facultat de resoldre el vincle sense cap cost si decideix no acceptar aquesta modificació. Però a canvi, la companyia s'eximeix de complir el que va pactar inicialment i té via lliure per a modificar el preu de la tarifa. Al consumidor només li queda l'opció d'assumir la pujada de preu o resoldre el contracte i canviar de companyia. Les companyies telefòniques només han de complir un requisit: notificar a l'usuari final les modificacions contractuals amb una antelació mínima d'un mes (cosa que solen fer en la factura), i informar-lo de manera expressa del seu dret a resoldre anticipadament el contracte sense rebre cap penalització.