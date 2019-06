O com ens hem de moure en aquest món canviant i que tendeix al "verd"

GALETES AMB ACRILAMIDA. Una de cada tres arriba al llindar recomanat o el supera

L'acrilamida és un compost químic potencialment cancerigen que es forma en els productes rics en midó, sucres i aminoàcids i que estan elaborats a altes temperatures (per sobre dels 120 °C), com les patates fregides, el pa i les galetes. Un estudi recent sobre 500 productes en 10 països (entre els quals, Espanya) que ha fet públic l'Organització de Consumidors Europeus (BEUC) conclou que les patates se salven, però una tercera part de les galetes analitzades, tant per a adults com infantils (més exposats pel baix pes corporal), arriben a aquest llistó o el superen. Per això, la BEUC ha sol·licitat a la Comissió Europea que estableixi llindars més baixos i els faci obligatoris.

EL SUCRE AFEGIT, A L'ETIQUETA. Redueix el risc de diabetis i cardiopaties

Les etiquetes que informen sobre el sucre afegit en els aliments envasats i en les begudes ensucrades podrien rebaixar sensiblement la incidència de malalties cardiovasculars i diabetis de tipus 2. D'acord amb un estudi publicat per la revista Circulation, aportar aquesta informació en l'etiquetatge (obligatòria als EUA des de 2016) podria evitar fins a 354.000 casos de malalties cardiovasculars i 600.000 casos de diabetis de tipus 2 al llarg dels pròxims 20 anys, a més que significaria un estalvi de 31.000 milions de dòlars en despeses sanitàries en aquest període de temps. Això motivaria, a més, que els fabricants reformulessin els seus productes, i els efectes beneficiosos augmentarien considerablement.

LA UE VOL QUE BEGUIS AIGUA DE L'AIXETA

És econòmica, accessible i bona per a l'entorn, ja que el seu consum contribueix a reduir els residus plàstics que acaben als oceans. Sota el paraigua de la iniciativa Dret a l'aigua, la Comissió Europea pretén impulsar el seu consum mitjançant campanyes informatives, una millor qualitat (encara que el 98,5 % de l'aigua potable de la UE ja compleix els estàndards) i la instal·lació de més fonts i punts d'accés, a més d'assegurar el seu subministrament als grups més vulnerables.

NATURALS... AMB MEDICINES AFEGIDES. El ministre de Ciència alerta dels productes naturals que contenen principis actius

Pedro Duque, ministre de Ciència, va advertir a través del seu compte de Twitter dels perills que comporten els productes comercialitzats com a naturals als quals, de vegades, s'afegeixen medicaments reals "perquè tinguin algun efecte de debò". Com a exemple, es va fer ressò de la retirada del complement alimentari VX Cápsulas, perquè contenia (i no ho declarava en l'etiquetatge) el principi actiu sildenafil, indicat per a corregir disfuncions erèctils.