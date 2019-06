El més vist en xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen en les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter.

La manca de vacunes deixa petjades (i les pots veure al teu voltant). Convé extremar la precaució davant l'abundància de missatges distribuïts per WhatsApp, televisió i Internet que contribueixen a difondre notícies falses sense base científica criticant l'eficàcia de les vacunes: la seva absència provoca encara avui epidèmies de xarampió i casos de malalties com la varicel·la i la poliomielitis.

A partir d'aquest any, el pa integral que comprem serà integral de debò. La nova normativa sobre el pa impedirà que es comercialitzi com a integral si en realitat no ho és, com passa en l'actualitat. Fins ara, només calia incloure-hi farina integral, sense especificar-ne la quantitat. Amb la nova llei, s'hi haurà de fer servir exclusivament aquest tipus de farina, i si no arriba al 100 %, ho haurà d'esmentar en l'etiquetatge ("pa integral al 60 %, al 80 %..."). A més, la farina integral haurà d'incloure les tres parts del gra: el segó, l'endosperm i el germen.

Hi ha aliments que allarguen o escurcen la vida? Més enllà d'alguns aliments concrets, els hàbits alimentaris influeixen en la nostra qualitat de vida i d'ells dependrà que aquesta s'allargui o s'escurci. Per al primer, en la nostra dieta han de prevaler fruites i vegetals frescos, llegums, cereals integrals, llet, peix i fruita seca, mentre que hem de limitar la carn vermella, les begudes ensucrades, la sal i els greixos trans artificials.