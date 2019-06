ELS DIES D'ESTIU ENS PORTEN EL GUST DE LA FRUITA I DEL FUM DE LES BRASES. OBRE EL REBOST A NOUS PRODUCTES DE LA TERRA.

TENEN FRUITA, PERÒ NO HO SÓN

Deixem-ho clar des de bon començament: no hi ha millor manera de menjar la fruita a mossos, sencera. Cap suc, batut o liquat, per molt casolà que sigui, no pot substituir una peça de fruita al natural, i això és així per diverses raons. La principal té a veure amb el sucre: una cosa és ingerir els que hi ha presents de manera natural en les fruites, mastegant-les, i una altra de molt diferent és alliberar aquests sucres de les seves cel·les vegetals i beure'ns-els.

El nostre organisme no els rep igual ni els processa de la mateixa manera. Com adverteix l'Organització Mundial de la Salut, el consum habitual de sucres lliures afavoreix l'aparició d'alguns problemes de salut com el sobrepès, la diabetis de tipus 2 i la càries dental. Què més hem de saber des del punt de vista nutricional? Que les fruites perden part de la fibra quan es liqüen (quan s'espremen, la perden tota), i això els resta capacitat per a atipar-nos. Això es nota especialment amb els sucs: si et menges, per exemple, una taronja et sentiràs més tip que si te'n beus el suc de dues (les que es necessiten per a omplir un got).

Així, no només hauràs ingerit el doble de calories i sucres, sinó que, a més, probablement acabaràs acompanyant la beguda amb algun sòlid (un entrepà, unes galetes, un croissant...) perquè el suc, per si mateix, no tipa. És un canvi substancial. Això no vol dir que ens hàgim de privar del plaer de beure un suc o un batut de fruites. Només que el seu consum ha de ser ocasional, per a gaudir-ne com una cosa especial en lloc de fer-ho cada dia. A més, com veurem tot seguit, no tots els refrescos casolans són iguals.

CONSELLS AMB MOLT DE SUC

La maquinària. Per a fer suc, si no tens una premsa de fruita, pots fer servir un morter i un ratllador, a més de l'espremedora (per a cítrics). Per exemple, ratlla pastanagues o talla uns trossos de pinya, embolica'ls en un drap fi i prem-lo per a extreure'n el suc. Per als batuts, una batedora (de got o de mà) és perfecta.

El punt òptim. Com més madures, millor. Els liquats i els batuts són una solució pràctica i bona per a treure partit d'aquelles peces que s'han quedat una mica passades, i evitar llençar-les.

Què fem amb la pell? La pela de moltes fruites de temporada es pot incorporar als batuts, perquè és molt fina. Els albercocs, els préssecs, les prunes... no cal pelar-los: renta'ls bé i treu-ne el pinyol.

L'ingredient prohibit. No hi afegeixis sucre (ni tampoc mel o xarops). La fruita fresca ja conté tot el sucre que necessites. Altres ingredients, com la llet i el gelat, també contenen carbohidrats, per tant no cal afegir-n'hi més.

Millor fresques que fredes. Quan els aliments i les begudes són massa freds, ens costa més percebre'n tot el gust i la dolçor. Per a apreciar les bondats de la fruita, serveix aquests liquats i batuts frescos, però no freds.

Massa set? Si tens molta set, la millor beguda per a calmar-la és l'aigua. Els sucs, els liquats i els batuts són per a beure més lentament, gaudint del seu sabor. Contra l'avorriment, color. Si vols animar una gerra d'aigua freda, afegeix-hi unes rodanxetes de llima, de taronja o de llimona, o unes fulletes de menta o herba-sana.