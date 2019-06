TOT I LA BONA FAMA QUE TENEN, NO SÓN TAN SALUDABLES COM PENSEM. A MÉS, HI HA GRANS DIFERÈNCIES ENTRE ELLS, AIXÍ QUE CONVÉ CONÈIXER-NE ALGUNS DETALLS PER A FER LA MILLOR ELECCIÓ, SOBRETOT PEL QUE FA A LA QUANTITAT DE CARN QUE CONTENEN. ATENCIÓ A L'ETIQUETA.

Els productes carnis cuits són percebuts com a aliments saludables per gran part de la població, i per això, constitueixen una de les opcions més habituals en dietes d'aprimament i berenars infantils. Aquesta imatge és potenciada a més per la publicitat, que sovint fa servir diverses estratègies per a associar aquesta mena de productes amb una vida sana, com l'ús de marques comercials (per exemple, BienStar, d'El Pozo, o Cuídat+, de Campofrío).

La bona fama que tenen es deu, sobretot, al contingut en greix (al voltant del 2 %) i a l'aportació de calories (unes 95 kcal/100 g), que solen ser molt baixos, especialment en el cas del pit de gall dindi (les mostres analitzades van oferir uns valors mitjans d'un 1 % de greix i una aportació de 80 kcal/100 g). En canvi, això no està relacionat necessàriament amb el fet que un aliment sigui saludable. Un exemple el tenim en la fruita seca i l'oli d'oliva, que sí que ho són, tot i que contenen grans proporcions de greix i que aporten moltes calories.

On se situen els productes carnis cuits dins de les recomanacions dietètiques? Per a poder situar-los, ens podem fixar en una de les guies de referència a nivell mundial, com és el Plat per a menjar saludable de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard (als Estats Units). En aquesta guia es recomana evitar el consum de carns processades, entre les quals es troben productes com el pernil cuit o el pit de gall dindi, així que hauríem de deixar de pensar que estem davant productes saludables. En qualsevol cas, no són tots iguals, així que convé conèixer les seves característiques (ingredients i valors nutricionals) per a poder triar la millor opció.

DE QUÈ ESTAN FETS?

La bona reputació de què solen gaudir aquests productes contrasta amb els recels que generen entre moltes persones, que desconfien de la seva composició, ja sigui pel tipus i la quantitat de carn amb què s'elaboren o pel contingut d'additius. Per a desemmascarar sospites, res millor que conèixer alguns detalls sobre la seva forma d'elaboració.

A grans trets, podríem dir que, segons aquest aspecte, hi ha dos tipus de productes: els que podríem anomenar de categoria comercial normal o superior, que s'elaboren a partir de peces senceres nobles (com el pernil cuit extra) o de trossos de carn, també nobles (com el pit de gall dindi) i, d'altra banda, els de categoria comercial inferior, que es fan a partir de retalls de carn magra picats fins.

En qualsevol dels casos, es procedeix afegint-hi una salmorra formada per una barreja d'aigua, sal i la resta d'ingredients o additius (bàsicament, emulgents, conservants i antioxidants), que són els que faran possible el desenvolupament de les propietats que caracteritzen aquests productes, com el color, el sabor o la textura. Posteriorment s'introdueixen les peces en un tambor rotatori per a repartir la salmorra de manera homogènia. Així, s'aconsegueix solubilitzar les proteïnes de la carn i s'afavoreix la interacció entre elles, formant una massa uniforme.

Una vegada s'ha aconseguit, es fiquen en motlles (els productes de categoria superior) o s'envasen (la resta), segons la forma desitjada i s'introdueixen en un forn on se sotmeten a un procés de cocció. Així, la calor fa que les proteïnes coagulin, formant el producte tal com el coneixem.

EL PERCENTATGE DE PRODUCTE

Com acabem de veure, per a elaborar aquests productes cal fer servir determinats ingredients. No hem d'oblidar que parlem de derivats carnis, així que no podem esperar que estiguin compostos exclusivament de carn. Aquest és precisament l'aspecte més important que hem de considerar, perquè la proporció de carn pot variar molt d'uns productes a d'altres.

Entre els que hem analitzat per a fer aquesta guia hi ha els que en contenen una proporció elevada, com els pits de pollastre La Carloteña (99 %) i Eroski Maestro (94 %) o els pernils cuits extra Noel Delizias al tall i Argal Bonnatur (tots dos amb un 92 % de carn). En altres productes és inferior (això explica perquè es queden fora de la categoria de Pernil Cuit Extra), com passa amb els embotits de pit de gall dindi Campofrío (45 %) i Eroski Basic (52 %) o en els embotits de porc Eroski Basic (50%) i El Pozo (55 %).

En termes generals no hi ha grans sorpreses: els que tenen més proporció de carn són els pernils cuits extra, mentre que els embotits (denominació comercial per a referir-se a les viandes fredes o mixtes) són els que en tenen menys. Per bé que sí que hi ha algun producte que crida l'atenció. Per exemple, els pits de gall dindi El Pozo i El Pozo format sandvitx només tenen un 55 % de carn. Sorprèn, a més, que l'altre pit de gall dindi de la mateixa marca, El Pozo BienStar, tingui un 67 % de carn, fet que posa de manifest que no n'hi ha prou d'observar el tipus de producte per a fer-nos una idea del que comprem, sinó que cal fixar-se bé la llista d'ingredients, on s'especifica la proporció de carn que s'utilitza en l'elaboració.

ANÀLISI Per a fer aquesta guia es van analitzar 31 productes carnis cuits de set tipus diferents: pernil cuit extra (El Pozo, El Pozo BienStar, Noel Gran Bouquet, Noel Delizias al tall, Argal Bonnatur, Campofrío Finíssimas, Eroski, Eroski talls fins i Eroski Maestro), pernil cuit (Campofrío, Campofrío Cuídat+, El Pozo, Eroski Basic), pit de gall dindi (El Pozo, El Pozo format sandvitx, El Pozo BienStar, Argal Bonnatur talls sencers, Noel Delizias al tall, Eroski talls fins, Eroski Maestro fumat), pit de pollastre (Campofrío Finíssimas, La Carloteña pit rostit al forn), embotit de gall dindi (Campofrío, Campofrío brasejat format sandvitx, Eroski Basic, Eroski Basic Pernil), embotit de pollastre (El Pozo, El Pozo format sandvitx, Campofrío) i embotit de porc (El Pozo Fiambre York, Eroski Basic embotit de York format sandvitx).

TAULA COMPARATIVA