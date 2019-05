LES INTOLERÀNCIES I LES AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES, UNA DE LES EPIDÈMIES DEL SEGLE XXI, AFECTEN CADA VEGADA MÉS PERSONES, SOBRETOT ELS MENORS. AUGMENTA UN 15% CADA ANY, NOMÉS EN EL CAS DE LA CELIAQUÍA. PERÒ N'HI HA D'ALTRES. AQUESTES SÓN LES RAONS PER LES QUALS SOM CADA COP MÉS VULNERABLES.

Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries se situen al capdavant del rànquing de patologies relacionades íntimament no només amb l'herència genètica, sinó amb l'estil de vida que regna a Occident. També es vinculen amb les conseqüències del canvi climàtic que afecten la cadena alimentària, la zona geogràfica on es viu, el tipus d'alimentació o el processament dels aliments industrials.

Cada vegada sentim més a dir allò de "soc al·lèrgic a tal aliment o a tal altre" i les dades oficials reflecteixen aquest augment. Segons recull l'informe Alergológica 2015, elaborat per la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, a Espanya s'ha triplicat la proporció de persones afectades per aquest tipus de trastorns en dues dècades: del 3,6% el 1992 a l'11,4% el 2015. Actualment, un de cada 10 espanyols ja pateix algun tipus d'al·lèrgia alimentària.

LA CELIAQUIA, LA QUE MÉS CREIX.

La dada més destacada és l'augment del nombre d'individus amb intolerància al gluten. De fet, la xifra de diagnòstics s'incrementa un 15% cada any a Espanya, on ja superen els 400.000 afectats. No és estrany, doncs, que la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE) hagi llançat el 2018 un Manual de la Malaltia Celíaca per a guiar la dieta d'aquelles persones que no poden "ni olorar" el gluten. Present en el blat, l'ordi, el sègol i l'espelta, principalment, aquest compost s'encarrega d'aportar volum, esponjositat i elasticitat a les masses.

PATOLOGIES QUE NO SÓN IGUALS.

Les al·lèrgies i les intoleràncies tenen punts en comú, però no són iguals. "La primera és una resposta immunològica alterada als aliments que generen algunes persones, que quan en prenen pateixen reaccions adverses", explica Montserrat Fernández Ribas, metge especialista en Al·lergologia de l'Hospital Clínic de Madrid. Les intoleràncies, d'altra banda, s'assemblen a les al·lèrgies pel fet que afecten només un nombre reduït d'individus i que s'originen com una resposta particular a un aliment determinat.

En aquest cas la reacció no ve a través d'un mecanisme immunològic, sinó que normalment es deuen a alteracions en la digestió o el metabolisme dels aliments, generalment per dèficits enzimàtics o per una susceptibilitat particular d'algunes persones enfront de certs components. "L'exemple més notable de diferència entre al·lèrgia i intolerància el trobem en la llet", explica l'especialista.

Hi ha persones que presenten al·lèrgia a la llet perquè el seu sistema immunitari ha generat anticossos IgE (els responsables de les al·lèrgies) contra determinades proteïnes dels lactis. Als intolerants, en canvi, els manca la lactasa intestinal, l'enzim que digereix la lactosa, de manera que quan prenen llet aquest sucre no és metabolitzat de manera adequada per les cèl·lules de l'epiteli intestinal i apareixen reaccions adverses en l'organisme, típicament digestives.

La celiaquia, d'altra banda, "és una patologia del sistema autoimmunitari que consisteix en una intolerància a les proteïnes del gluten, que causen una atròfia severa de la mucosa de l'intestí prim superior i que impedeix l'absorció de nutrients", afirma Sergio Ferrais, especialista en l'aparell digestiu de la Fundació Jiménez Díaz de Madrid. Un problema que pot causar des de diarrees contínues fins a còlon irritable, males digestions, aerofàgia i fins i tot anèmies, osteoporosi, fatiga crònica, avortaments de repetició, úlceres gàstriques, artritis reumatoide, ansietat, depressió i, a la llarga, limfoma intestinal..

CARN VERMELLA, UN BOCÍ SUCULENT QUE POT TALLAR LA RESPIRACIÓ Sí, la carn vermella pot provocar al·lèrgia i cada vegada afecta més persones, sobretot als Estats Units. A Espanya es dona amb més freqüència a la cornisa cantàbrica. I la culpa de tot la té la paparra Lone Star (Estrella Solitària). La picada d'aquest insecte pot transmetre a l'organisme una molècula de sucre anomenada Alfa-gal. Els humans estem acostumats al contacte amb aquest tipus de sucre de la carn per la via digestiva, i la resposta habitual és la tolerància. Però, amb una picada, el contacte passa a ser transdèrmic, fet que desencadena una reacció en el sistema immunitari d'algunes persones que posteriorment dona lloc a reaccions al·lèrgiques quan consumeixen carn vermella. Els símptomes no apareixen com en les al·lèrgies alimentàries més comunes, sinó fins al cap de sis hores, la qual cosa fa que molt sovint no es relacioni la ingesta de carn amb el problema d'al·lèrgia, que pot arribar a ser molt greu. Els experts, encara que transmeten un missatge de tranquil·litat, alerten que és un problema emergent, amb cada vegada més casos diagnosticats, ja que les paparres s'estan estenent a moltes regions (sobretot a les àrees rurals de Galícia i Astúries), anem amb més freqüència al camp i la carn vermella és una menja a la qual accedim amb regularitat. Si s'ha tingut un brot d'intolerància a la carn vermella (nàusees, vòmits, urticàries, problemes respiratoris....), el més indicat és acudir a l'al·lergòleg perquè descarti l'al·lèrgia.