QUI PODIA IMAGINAR FA 50 ANYS QUE NO NECESSITARÍEM EL SOL PER A ESTAR MORENS? LES CABINES DE RAIGS UVA VAN REVOLUCIONAR ELS SALONS DE BELLESA. AQUESTS APARELLS, PERO, A MÉS DEL BRONZEJAT TENEN ALTRES EFECTES COL·LATERALS SOBRE LA SALUT, I GAIREBÉ CAP NO ÉS BO.

El costum de bronzejar-se de manera artificial va sorgir els anys noranta. Al costat de les bondats estètiques que van ajudar que anés en augment, no van trigar a aparèixer les primeres sospites sobre la seva possible relació amb el desenvolupament de melanoma o amb l'envelliment prematur de la pell, que s'han anat confirmant a mesura que se n'han fet recerques. D'això ja fa vora 30 anys, just el temps necessari per a la incubació del càncer de pell.

XIFRES QUE PREOCUPEN.

La postura de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és molt clara: els llums i les cabines de bronzejat emeten nivells nocius de radiació ultraviolada amb una intensitat que pot ser, com a mínim, igual a la de la llum solar al migdia en regions tropicals, fet que augmenta el risc de contreure melanoma i altres tipus de càncer cutani. A més, aquests aparells també poden causar cremades solars, suprimir el sistema immunitari de la pell i inflamació ocular.

Els raigs UV que emeten aquestes màquines poden ser fins a 100 vegades superiors que els que s'obtindrien amb el sol, i això pot causar danys seriosos a les estructures internes i externes dels ulls i les parpelles. Aquestes lesions poden implicar un desenvolupament de cataractes i una degeneració macular, a més d'un càncer de l'úvea, que és la capa intermèdia de teixit sota la part blanca de l'ull. L'ús de llits solars -sempre segons l'OMS- causa anualment més de 10.000 casos de melanoma i més de 450.000 casos d'altres tipus de càncer de pell als Estats Units, Europa i Austràlia.

Segons un estudi publicat en la revista British Medical Journal, el 5,4% dels casos de càncer de pell que es diagnostiquen cada any a Europa estan vinculats amb l'ús de cabines de raigs ultraviolats. Aquests advertiments van fer un pas més l'any passat a França, quan l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària aconsellava en un informe el tancament dels centres de bronzejat i la prohibició de la venda d'aparells a particulars.

TEMPS D'EXPOSICIÓ SEGONS LA TEVA PELL.

Si tot i les alertes sobre els efectes nocius de l'ús dels llums de raigs UVA decideixes prendre algunes sessions, fes-ho amb seguretat, triant un centre que t'ofereixi garanties plenes. Tingues en compte que no totes les persones poden tancar-se en aquestes cabines i que hi ha situacions i col·lectius que són especialment vulnerables. Però el primer de tot és conèixer el temps màxim d'exposició segons el teu fototipus de pell:

Mai: fototipus I (persones amb ulls blaus, generalment pèl-rojos, amb pigues i pell de color blanc lletós) i II (cabells rossos o clars, la pell dels quals, no exposada habitualment al sol, és blanca).

fototipus I (persones amb ulls blaus, generalment pèl-rojos, amb pigues i pell de color blanc lletós) i II (cabells rossos o clars, la pell dels quals, no exposada habitualment al sol, és blanca). 10 minuts: fototipus III (castanys amb pells intermèdies).

fototipus III (castanys amb pells intermèdies). 15 minuts: perfils de fototipus IV (cabells morens amb pell clara o amarronada que es bronzeja amb facilitat).

perfils de fototipus IV (cabells morens amb pell clara o amarronada que es bronzeja amb facilitat). 20 minuts: fototipus V (persones amb pèl fosc i pell morena natural) i fototipus VI (raça negra).

QUAN ES CONVERTEIX EN TRACTAMENT.

Però, tot i les seves contraindicacions, hi ha teràpies en les quals aquestes cabines sí que són recomanables. Algunes malalties com la psoriasi o la dermatitis atòpica fan servir el bronzejat artificial com a alleujament per a alguns símptomes. El gran avantatge de l'anomenada "fototeràpia" és la versatilitat que té per a combinar-la amb molts altres tractaments. El desenvolupament de la psoriasi es fonamenta en l'arribada de cèl·lules inflamatòries a la pell, que condicionen vermellor i inflamació, un augment del gruix de l'epidermis i la descamació. Els raigs ultraviolats tenen la propietat d'alentir aquests efectes i de relaxar l'activitat de les cèl·lules inflamatòries. L'ús de cabines de fototeràpia per a aquests malalts està indicat sobretot per als casos moderats i severs.

EL PERILL NO ÉS IGUAL PER A TOTHOM.

Hi ha col·lectius i situacions més vulnerables que d'altres. No és aconsellable l'ús d'aquestes cabines:

Si ets menor de 18 anys.

Si estàs embarassada.

Si tens la pell molt blanca o moltes pigues.

Si la teva pell és procliu a les taques.

Si has patit qualsevol tipus de melanoma.

Si portes maquillatge, per mínim o tènue que sigui.

Si prens medicines com ara antibiòtics, somnífers, antidepressius i antisèptics locals o generals: augmenten la sensibilitat a les radiacions.

ASSEGURA'T QUE... Els aparells de raigs UVA han passat la inspecció anual corresponent. Cada banc solar ha de disposar d'una etiqueta visible amb la data de la pròxima inspecció. Hi ha almenys una persona que tingui la formació tècnica adequada per a controlar els aparells de bronzejat. Signes conforme has llegit, i n'estàs assabentat, sobre els riscos del mal ús i de les mesures de protecció que cal adoptar. El centre elabora una fitxa amb les teves dades, recomanacions específiques, fototipus de pell, sessions rebudes i el tipus d'exposició de dosis totals rebudes. El local té en lloc visible de la recepció o la sala d'espera un cartell informatiu sobre els riscos i les precaucions que cal adoptar. Et proporcionen de manera gratuïta ulleres de protecció adequades (netes i homologades per la Comunitat Europea). Les instal·lacions estan dotades de vestidors i banys amb aigua potable freda i calenta, dispensador de sabó i assecador de mans elèctric o tovalloles d'un sol ús. El local disposa de farmaciola de primers auxilis. Hi ha fulls de reclamacions oficials a la teva disposició. La sala, els instruments, les ulleres i els llits solars estan nets i a la vista. Les ulleres i els llits solars han de ser sotmesos, després de cada sessió, a tractaments de desinfecció.