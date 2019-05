Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL ORDENA LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LES DEMANDES DE LES ENTITATS FINANCERES CONTRA ELS AFECTATS QUE HAGUESSIN FINANÇAT EL SEU TRACTAMENT.

Els afectats d'iDental han trobat en l'Audiència Nacional un suport important en la seva lluita contra les reclamacions econòmiques de les entitats financeres, amb les quals van concertar préstecs per a poder afrontar el pagament dels seus tractaments.

iDental, que va tancar totes les clíniques a Espanya el juny de 2018, oferia serveis odontològics sota l'aparent concessió de subvencions i descomptes que es lligaven a la possibilitat del seu finançament. El perjudici per als milers d'afectats, sense culminar en molts casos els seus tractaments i pressionats per les entitats financeres per a retornar els respectius préstecs, era extraordinari.

Davant d'aquesta situació, i apel·lant al principi constitucional que ordena una protecció eficaç dels drets del consumidor, l'Audiència Nacional ha ordenat el cessament immediat de les reclamacions judicials o extrajudicials de les entitats financeres contra els afectats d'iDental pels contractes de crèdit al consum subscrits, com també que s'abstinguin d'incloure'ls en qualsevol fitxer de solvència patrimonial (o de morosos).