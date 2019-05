Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL COMERCIANT NO POT EXCUSAR-SE EN RAONS DE SALUT O HIGIENE PER A DENEGAR AL COMPRADOR ELS 14 DIES DEL DRET DE DESISTIMENT.

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 27 de març de 2019 atorga la raó a un consumidor que, després d'adquirir un matalàs per mitjà de comerç electrònic i comprovar que no era de la seva satisfacció, va exercir el seu dret de desistiment sol·licitant el reemborsament del preu pagat (1.094,53 euros), juntament amb la devolució del producte.

Contra les al·legacions de l'empresa venedora, que hi oposava raons de salut o higiene per a no acceptar la devolució, el TJUE sosté que, igual que amb una peça de vestir, el comerciant pot fer que el matalàs estigui en condicions de ser comercialitzat de nou mitjançant un tractament de neteja o desinfecció.

El Tribunal recorda que el dret de desistiment protegeix el consumidor en la situació concreta d'una venda a distància, en la qual no té la possibilitat real de veure el producte abans de celebrar el contracte. Per tant, es considera que aquest dret concedeix a l'usuari un termini de reflexió apropiat durant el qual té la possibilitat d'examinar i provar el bé adquirit en la mesura necessària per a determinar la naturalesa, les característiques i el funcionament d'aquest bé.