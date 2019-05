PUC TORNAR UN PEIX QUE M'HAN VENUT AMB ANISAKIS?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

En tornar de la peixateria, em vaig trobar que un dels exemplars que havia adquirit semblava estar infectat amb aquest paràsit. Què puc fer amb aquest producte?

La llei determina que no es permet vendre un peix manifestament parasitat. Per això, el producte s'inspecciona de forma oficial a les llotges i als mercats centrals. Si està molt parasitat, no es ven ni arriba al consumidor. Així i tot, és possible trobar peix a la venda amb anisakis. En aquest cas, descobrir una larva en arribar a casa no és impediment per a la venda ni per al consum, però segurament, si va a l'establiment on el va comprar, li tornaran els diners. Més que d'una qüestió legal, es tracta d'un assumpte comercial, ja que al peixater o al supermercat li interessa tenir el client content, i un peix parasitat es pot considerar un bon motiu de devolució. Si no vols arribar a trobar-te en aquesta situació, es recomana comprar els peixos de mida mitjana i gran eviscerats. Si no ho estan, cal fer-ho immediatament en arribar a casa. I, en tots els casos, cal rentar la cavitat abdominal, examinar visualment els músculs abdominals i, si cal, descartar la ventresca (la part del ventre del peix, a la zona pròxima al cap). Amb això s'eliminen físicament les larves. A continuació, cuina el peix o congela'l immediatament.