ÉS NECESSARI JUSTIFICAR LA DEVOLUCIÓ D'UN REBUT AL BANC?

En l'última factura del mòbil, la meva companyia em va aplicar unes tarifes internacionals que no s'assemblaven gens a les que una comercial m'havia ofert unes setmanes abans. Vull tornar el càrrec que es va fer al meu compte bancari, però desconec si hi he d'aportar alguna documentació o justificar-ho d'alguna manera.

Per a tornar un rebut al banc no cal al·legar cap causa, cosa que fa que sigui més còmode recuperar els diners quan es produeixi un càrrec indegut. No obstant això, cal tenir en compte que, si la devolució suposa l'impagament d'un servei prestat i contractat prèviament, pot implicar-li conseqüències negatives com la resolució del contracte, de manera que deixaran de prestar-li el servei; una possible reclamació de les quantitats degudes, que en el pitjor dels casos pot arribar a reclamació judicial; el pagament de penalitzacions en concepte de despeses de gestió de cobrament (si ho indica el contracte), que augmentaran la quantitat reclamada, o la inclusió en la llista de morosos. Algunes entitats tenen establertes comissions per devolució de rebuts domiciliats: 6 euros a Bankia i 3 euros a CaixaBank, Liberbank i Sabadell, per exemple. Aquestes comissions no s'apliquen amb freqüència, però el banc podria cobrar-les en qualsevol moment si es tracta d'un servei acceptat expressament pel client, efectivament prestat i del cost del qual l'entitat li hagi informat personalment i a compte.