O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al "verd".

QUANT CONTAMINA EL MEU MENJAR? Proposen una etiqueta que mesuri l'impacte de cada aliment.

Abans d'arribar a la nostra taula, cada producte que consumim deixa la seva petjada en el medi ambient: la seva producció, envasament, distribució... Cada part del procés genera gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera. Un estudi recent de la Universitat d'Alcalá de Henares va calcular la petjada de carboni que ocasiona la producció dels aliments més consumits a Espanya. Segons les seves dades, fabricar, per exemple, un litre d'oli d'oliva equival a l'emissió de 1,32 kg de CO2. El tipus d'envàs també hi incideix de manera especial: el vidre implica una petjada de carboni 66,6% superior a l'envàs de llauna. Per a impulsar el consum responsable, els investigadors de l'estudi proposen crear una etiqueta verda en la qual s'indiqui l'impacte sobre el medi ambient de cada producte.

EL PERILL D'ABUSAR DE LES BEGUDES ENSUCRADES

Sabem que són enemigues d'una dieta saludable i que es relacionen directament amb malalties com l'obesitat i la diabetis de tipus 2, però, per primera vegada, un estudi ha connectat el seu consum amb un risc més alt de mortalitat prematura. Segons un grup d'investigadors de la Universitat de Harvard, el risc de mort per malalties cardiovasculars i, en menor manera, per càncer, augmenta en proporció al consum de begudes ensucrades com ara refrescos i begudes isotòniques. Així, com més freqüent sigui el consum, més risc es corre: si beure d'un a quatre refrescos al mes augmenta el perill de mort prematura en un 1%, prendre'n dos a la setmana eleva el risc en un 6%, i consumir-ne dos o més cada dia el dispara al 21%. De la mateixa manera, aquest últim grup presenta un 31% més de risc de defunció prematura per malaltia cardiovascular que aquells que consumeixen aquestes begudes amb poca freqüència. L'estudi, que va analitzar l'estil de vida i de salut de més de 80.600 dones i 37.700 homes al llarg de 35 anys, va concloure també que el perill d'una defunció primerenca relacionada amb aquestes begudes ensucrades és més pronunciat entre les dones que no entre els homes. Per això, el més recomanable és substituir-les per un consum habitual d'aigua.

RESTAURANTS SENSE SOBRES. Catalunya obligarà els establiments a oferir envasos gratis per a emportar-se les restes del menjar

Cada any es malbaraten 1.300 milions de tones d'aliments arreu del món. Per lluitar contra aquesta xacra econòmica i mediambiental, la Generalitat de Catalunya treballa en una norma que obligarà l'hostaleria a oferir gratis als seus clients envasos biodegradables i reutilitzables per a emportar-se les sobres. Aquesta llei inclou els banquets de més de 100 persones. Els locals que ho incompleixin podran rebre una multa d'entre 150 i 2.000 euros.

ALIMENTS AMB ORIGEN INCERT. La llei no obliga a declarar la procedència dels processats

Anxoves del Cantàbric que venen del Marroc i s'envasen a Madrid, mels locals barrejades amb d'altres de la Xina o pebrots que no informen de l'origen perquè es venen trossejats i congelats. Són aliments que emmascaren l'origen gràcies a una llei comunitària que només obliga a informar de la procedència dels aliments frescos, i no dels processats. La campanya #EatOriginal, que té el suport de diverses organitzacions de consumidors europees, demana a Twitter un canvi legal que aporti més transparència sobre l'origen dels productes processats industrialment.