El més vist en xarxes socials

Tres receptes per a gaudir dels espàrrecs verds. A la primavera comença la temporada de l'espàrrec, que ofereix totes les seves bondats gastronòmiques i nutricionals al millor preu. Una opció tan senzilla com sana i deliciosa és fer-los a la planxa, amb tan sols un rajolí d'oli d'oliva i sal. Però si ens ve de gust cuinar una mica més, podem preparar-los gratinats al forn, amb beixamel; amb uns ous remenats amb pebre vermell i ceba tendra; o en una boníssima crema amb carabassó i patata.

Per cuidar-te, mantingues els contaminants lluny dels pulmons... i del menjar. Respirar fondo és un hàbit associat amb la bona salut. No obstant això, fer-ho a la ciutat, o fins i tot fora d'aquesta, pot ser perjudicial per culpa dels contaminants que hi ha en l'aire. I pot ser que també en mengem (ja que el plàstic que acaba a l'oceà passa a la cadena alimentària per mitjà dels peixos) o en bevem, per l'aigua de l'aixeta. El millor: res de plàstic.

Descobreix com pots reduir la quantitat de sucres que consumeixes cada dia. Els espanyols consumim el triple del sucre que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Per això, és una bona idea substituir-lo per alternatives més sanes, com ara tirar canyella al cafè o fruita deshidratada al iogurt; fugir dels refrescos, batuts o sucs preparats, o, per què no, acostumar el nostre paladar al gust natural.