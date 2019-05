EL MES DE MAIG PORTA TOTA UNA EXPLOSIÓ DE COLORS I SABORS. ENDOLCEIX LES HORES DE SOL I NO AMAGUIS EL CAP.

Atractives, fragants i vistoses, les maduixes estan molt lligades als camps del nostre país, i especialment, als de Huelva, que en les més de 5.400 hectàrees de cultiu concentren al voltant del 95 % de la producció nacional. La resta es reparteix en comarques de províncies tan diferents com Barcelona, Lugo, València, Mallorca, Gran Canaria, Astúries o Madrid. A més, aquesta fruita també té un paper destacat com a ambaixadora turística: el Tren de la Maduixa, que va de Madrid a Aranjuez, el Festival de la Maduixa a Candamo (Astúries) o les nombroses opcions per a conèixer l'anomenada Costa de la Maduixa, a Andalusia, en són només alguns exemples.

Més enllà de promoure el turisme intern i de ser molt zelosa de la seva essència, la maduixa reuneix unes quantes propietats nutricionals i gastronòmiques d'interès. Som davant d'una fruita molt lleugera que, alhora, és un concentrat de salut. En un bol amb 100 grams hi ha només 36 calories, quantitats destacades d'aigua, fibra dietètica i àcid fòlic, minerals importants (com el potassi i el calci) i la vitamina C suficient per a cobrir les necessitats de tot un dia.

A més, és una de les fruites fresques que té més concentració de vitamina E, que ens beneficia amb la seva acció antioxidant. Com? Estimulant el nostre sistema immunitari, evitant la formació de coàguls sanguinis i protegint les nostres cèl.lules dels danys causats pels radicals lliures (molts procedents de la contaminació ambiental).

EL VALOR DE L'AIGUA

Com passa amb tots els aliments, la producció de maduixes i el seu transport té un cost ambiental. És el que es coneix com petjada hídrica i petjada de carboni. Segons les dades de l'organització Waterfootprint, produir un quilo de maduixes costa 346 litres d'aigua. Molt o poc? Depèn amb què ho comparem.

Un quilo de maduixes costa un 40 % més d'aigua que un quilo de tomàquets, però un 97 % menys que un quilo de carn picada (la petjada hídrica de la qual supera els 15.000 litres). De la mateixa manera, la producció d'aliments genera gasos d'efecte d'hivernacle. I, en el cas de les maduixes, el transport té molt a veure en aquesta petjada de carboni: no és el mateix adquirir uns exemplars procedents d'un entorn pròxim que comprar-ne uns que han hagut de recórrer centenars o milers de quilòmetres per a arribar al nostre poble o ciutat.

Alguns productors de maduixes d'Espanya s'han pres molt seriosament el repte de disminuir l'impacte mediambiental de la seva activitat, però els consumidors també podem contribuir a cuidar el planeta amb gestos molt senzills. Triar aliments de proximitat i de temporada, a més d'evitar el malbaratament de menjar (comprant el que necessitem i conservant-lo adequadament), fa que es redueixin aquests costos ambientals.

TANTES VARIETATS COM RECEPTES

Els productors i els cuiners solen assenyalar que les més exquisides són les anomenades maduixetes del bosc, les més petites de totes. No obstant això, les maduixes conreades i els maduixots (més grans i barats) també tenen un gran sabor quan estan al punt. Facis el que facis, les maduixes van bé amb gairebé tot (i també soles).

MÉS ENLLÀ DE LA NATA

A més del seu consum tradicional (fresques o en macedònia), hi ha propostes més originals:

Maduixes amb pollastre . Les seves notes d'acidesa llueixen d'una manera especial quan les utilitzem en plats salats. Queden molt bé en una amanida amb verdures de fulla verda (enciams, canonges o ruca), combinades amb una mica de formatge brie, anxoves i altres peixos, verdures al forn i, sí, també amb pollastre (en broqueta a la planxa).

. Les seves notes d'acidesa llueixen d'una manera especial quan les utilitzem en plats salats. Queden molt bé en una amanida amb verdures de fulla verda (enciams, canonges o ruca), combinades amb una mica de formatge brie, anxoves i altres peixos, verdures al forn i, sí, també amb pollastre (en broqueta a la planxa). Fins i tot amb vinagre. Si fas melmelada de maduixa la pots fer servir com a base de salses i vinagretes. Barreja-la amb una mica de vinagre i oli d'oliva per a amanir les amanides. O alleugereix la melmelada amb una mica d'aigua i unes gotes de suc de llimona per combinar-la amb aliments grassos, com formatges, carns, patés o foie.