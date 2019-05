SÓN ELS PROTAGONISTES DEL PICA-PICA ENTRE HORES, PERÒ NO TOTS ELS "SNACKS" SÓN IGUALS. CONVÉ CONÈIXER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES PER A PODER FER LA MILLOR TRIA, ESPECIALMENT PEL QUE FA ALS INGREDIENTS QUE CONTENEN O A L'APORTACIÓ D'ENERGIA O DE SAL.

Segons els estudis sobre hàbits de consum, menjar entre hores és cada vegada més habitual en la població espanyola. La idea que aquesta pràctica engreixa i no és recomanable per a la salut està molt estesa, però, en realitat, això depèn del perfil nutricional de l'aliment que consumim; és a dir, si és saludable o no. Entre les opcions que solem triar per a aquests moments hi ha, sobretot, snacks com els que analitzem en aquesta guia, la qual cosa explica que la seva venda hagi augmentat els últims anys (és especialment cridaner el cas dels nachos, que s'han posat de moda com a acompanyament de salses i altres preparacions: hummus, guacamole...).

Però ens trobem davant de productes saludables? Per a conèixer la resposta podem consultar diferents guies dietètiques. A Espanya, la més coneguda és, sens dubte, la piràmide dels aliments, com la d'Eroski, que els situa al cim, i això vol dir que el seu consum ha de ser ocasional. Si ens fixem en altres recomanacions amb més suport científic -com el Plat per a Menjar Saludable, de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard, o la piràmide de la Fundació Australiana de Nutrició- veurem que aquests aperitius ni tan sols hi apareixen, i d'això podem deduir que com menys els consumim, millor. Un cop tenim això clar, hem de considerar que no tots els snacks són iguals. Hi ha diferències notables entre ells que convé conèixer per a poder fer una bona tria.

ELS INGREDIENTS PRINCIPALS

Per a situar-nos, podríem dir que aquests aperitius estan elaborats bàsicament a partir d'un ingredient principal de tipus farinaci (com la patata, el blat de moro o altres cereals), al qual s'afegeix oli i sal. Aquesta formulació tan senzilla és la que trobem, per exemple, a Doritos Dippas, Nachos Veritas i Chips Eroski Sannia. Encara que el més habitual és que, a aquesta fórmula bàsica, s'hi afegeixin altres ingredients com sucres, aromes, colorants i altres additius, com passa en la dels productes analitzats.

Per a saber de què estan fets aquests aperitius ens hem de fixar en dos aspectes fonamentals de l'etiquetatge. El primer és la denominació del producte, una descripció superficial que figura normalment al revers de l'envàs, just davant de l'altre element que hem de consultar: la llista d'ingredients. Aquesta no ens informa només de les matèries primeres que formen part de la recepta, sinó que també ens pot donar una idea de la quantitat en què es troben, tant si és de manera aproximada (ja que se citen per ordre d'importància segons el pes en el producte) o de manera concreta (si un ingredient es destaca d'alguna manera en l'envàs, se n'ha d'especificar la quantitat).

Així podem deduir, per exemple, que en la majoria dels snacks analitzats, l'ingredient principal es troba en una proporció aproximada al 60 % i el 85 %, com passa amb Cheetos Pandilla i Cheetos Gustosines, respectivament. El tipus d'ingredient majoritari (blat de moro, patata, blat, arròs, pèsols...) i la seva proporció determinen tant l'aspecte i la textura del producte com el seu gust i les característiques nutricionals. Si optem per afegir-hi una quantitat notable de farina integral de cereals, el producte tindrà una quantitat significativa de fibra. És el que passa, per exemple, en el cas de Sunbites Multicereals, que tenen un contingut en fibra del 6,6 %.

NO SEMPRE ÉS TOMÀQUET O FORMATGE

En alguns casos hi hem de parar una atenció especial, perquè en l'envàs de vegades es mostren imatges o paraules (com "tomàquet" o "formatge") que ens poden donar a entendre que un ingredient és majoritari, quan en realitat la seva presència és anecdòtica. Això passa en productes com Snatt's Natuchips Tomàquet, Formatge i Orenga o Snatt's Pèsol Snacks Formatge i Anet. Si ens fixem en la denominació del producte podrem llegir que es tracta de snacks amb "gust de..." i, si observem la llista d'ingredients, veurem que només contenen un 0,8 % de tomàquet i un 0,3 % de formatge, respectivament. És a dir, s'utilitzen només amb la finalitat d'aportar-hi gust o aroma.

ANÀLISI Per a elaborar aquesta guia s'han analitzat 29 aperitius de marques líders en el sector: Sunbites Multicereals al Toc de Sal Marina, Doritos TexMex, Doritos Dippas Original, Lay's 3D's Bugles, Fritos BBQ, Cheetos Pelotazos, Cheetos Gustosines, Cheetos Pandilla, Lay's Poppables Sal Marina i Lay's al Forn, de Pepsico; Snatt's Natuchips Tomàquet, Formatge i Orenga, Snatt's Pèsol Snacks Formatge i Anet, Glublins Barbacoa i Papadelta Original, de Grefusa; Mios! Xips de Blat de Moro i Ceba, Triskys Original, Risketos Original i Crispetes, de Risi; Crispetes amb gust de Mantega, Guspitos, Pajitos de Patata i Fantasinis, d'Eroski; Tejas i Chips Light, d'Eroski Sannia; Nachos Natural, de Veritas; Jumpers amb gust de Mantega, de SYC Diversificación; Pringles Original, de Pringles; Chaskis, de Facundo, i Superaspitos, d'Aspil.