L'OMS AFIRMA QUE UNA DE CADA QUATRE PERSONES PATIRÀ UN TRASTORN MENTAL AL LLARG DE LA SEVA VIDA. ENCARA QUE ACUDIR A UN ESPECIALISTA PER A TRACTAR AQUESTS PROBLEMES VA DEIXANT DE SER UN TABÚ A POC A POC, L'ESTIGMATITZACIÓ DELS PACIENTS CONTINUA ESTANT A L'ORDRE DEL DIA.

Ja ho manifesta l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva Constitució: "La salut és un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només l'absència d'afeccions o malalties". Tens salut si no et fa mal l'esquena i si ni un refredat t'ha portat al metge aquest hivern. Però també si, a més, et trobes bé mentalment: gaudeixes d'un estat de benestar en el qual ets conscient de les teves capacitats i pots fer front a l'estrès normal de la vida, de treballar i contribuir al teu entorn social. Sempre? Afirmar-ho amb rotunditat costa. Ho veiem en l'última Enquesta Nacional de Salut.

Els espanyols presumim de salut. Així ho sent el 74% de la població. Tot i això, una de cada 10 persones de més de 15 anys reconeix haver estat diagnosticada d'algun problema de salut mental. Això fa que en la llista de les malalties o problemes de salut més freqüents s'incloguin l'ansietat crònica (6,74%) i la depressió (6,68%). En nens fins a 14 anys, la prevalença de trastorns de la conducta (incloent-hi hiperactivitat) és d'1,8%, mentre que la de trastorns mentals (depressió, ansietat) arriba al 0,6%.

Més del 9% de la població del nostre país conviu amb algun tipus de malaltia mental, i s'espera que aquesta xifra augmentarà. Problemes amb una incidència cada vegada més gran en la societat, per la qual cosa es preveu que l'Estratègia en Salut Mental (caducada des de 2013) es renovi aquest any. A més, "hi ha un fort estigma sobre visitar el psicòleg o el psiquiatre per a tractar-los", reconeix José Luis Méndez Flores, responsable del Servei d'Informació de la Confederació Salut Mental, formada per més de 300 associacions de persones amb malaltia mental, els seus familiars i afins. "Hem de normalitzar aquestes cites i, quan detectem un problema d'aquest tipus en la nostra vida, consultar els professionals de referència", assenyala.

QUÈ ENS CONDUEIX A LA CONSULTA.

Un 5,4% de la població acudeix a la consulta del psicòleg, el psicoterapeuta o el psiquiatre. Són més dones (6,1%) que homes (4,6%), i abans de fer-ho passen pel centre de salut per explicar al seu metge de família o al pediatre el que els ocorre a ells o als seus fills. Hi van més de dos terços de les persones amb problemes emocionals, d'estrès, ansietat, depressió o somatitzacions, i la meitat d'aquestes presenta símptomes compatibles amb el diagnòstic d'un trastorn d'aquest tipus, com avança l'assaig clínic PsicAP (Psicologia en Atenció Primària). "Aquest professional té criteri per a derivar al psicòleg els casos on hi hagi la hipòtesi que són aspectes psicògens els que es troben a la base de la manifestació i la creació d'un malestar", sosté Pedro Rodríguez, psicòleg clínic del Col·legi de Psicòlegs de Madrid.

Però el metge de capçalera no només envia pacients al psicòleg. Segons el cas, podrien ser tractats per un psiquiatre. Com recorda Méndez Flores, visitem el psicòleg "quan no trobem les eines necessàries per a superar dificultats o fets més o menys traumàtics a què ens enfrontem", com la pèrdua d'una persona estimada, una separació o problemes en l'entorn laboral. El psiquiatre aborda les alteracions mentals considerades més greus i comunes, com el trastorn bipolar o l'esquizofrènia.

Moltes persones no es plantegen el sistema públic de salut com una opció vàlida, encara que ho és, tot i les seves llarguíssimes llistes d'espera. A Espanya hi ha quatre psicòlegs per cada 100.000 habitants, mentre que en l'entorn europeu la xifra ascendeix a 18. En aquest context, la telepsicologia -que fa servir les tecnologies per al diagnòstic i el tractament de certs trastorns- es revela com una alternativa en auge. Per mitjà de xats o webinars (microconferències en línia), programes i aplicacions per a l'ordinador i el mòbil o la realitat virtual, Internet es perfila com la nova eina dels psicòlegs per a arribar a més pacients.

ATENCIÓ A NENS, JOVES I GRANS.

És especialment important atendre els nens i joves, col·lectius per als quals els experts troben a faltar personal i recursos especialitzats. "Val la pena invertir en ells, perquè així fem prevenció: en molts casos evitarem la prevalença i la permanència del problema", comenta Rodríguez. Les dades demostren que els problemes de salut mental es desenvolupen aviat: el 50% d'aquests comencen abans dels 15 anys, i el 75%, abans dels 18. En moltes ocasions, "es consideren problemes de caràcter, d'educació, i es culpabilitza les famílies, fet que n'impedeix un diagnòstic adequat", adverteix el responsable de la Confederació Salut Mental. Els nens poden tenir problemes propis del desenvolupament, de les relacions amb els amics, assetjament escolar... i no estan exempts de depressió, ansietat, trastorns de l'espectre autista o psicosi. Els joves s'enfronten diàriament a molts factors (violència a casa, a l'escola, violència de gènere, assetjament, obsessió per la seva imatge...) que poden desenvolupar problemes de conducta, dificultats emocionals, trastorns de personalitat, depressió, dèficit d'atenció (TDA) amb hiperactivitat i sense, etc.

El sector de la gent gran també és vulnerable. La manca de salut física, l'escassetat de recursos econòmics i la carència de suport social fan que amb freqüència apareguin trastorns afectius en l'estat de l'ànim, com ara decaïment, tristesa o depressió. Trobar solucions psicosocials podria millorar la seva situació.