Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'USUARI, TITULAR D'UN COMPTE COMÚ, ES TROBAVA IMMERS EN UN PROCÉS DE DIVORCI. EL JUTGE IMPOSA AL BANC L'ABONAMENT D'UNA INDEMNITZACIÓ DE 3.000 EUROS.

Un usuari que mantenia un compte bancari obert amb la seva esposa, empleada de l'entitat financera, va veure com el banc li bloquejava el compte en ple procés de divorci, i modificava igualment, sense el seu consentiment, el domicili de correspondència. Després de diversos intents infructuosos d'efectuar diverses transferències i de presentar la reclamació corresponent a l'entitat, en què l'advertia de la seva falta de consentiment tant per al bloqueig del compte com per a la modificació del domicili de correspondència, va acudir al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, que li va donar la raó. El Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Valladolid li atorga ara la raó i li reconeix una indemnització de 3.000 euros en concepte de dany moral, retraient a l'entitat financera la impressió de desemparament, deslleialtat i preocupació pel futur dels diners dipositats que va generar al client. La sentència entén, al seu torn, que el banc va obviar els seus deures i va optar per posicionar-se al costat de la parella de l'usuari, pel fet de ser empleada de la sucursal.