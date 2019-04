Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EN CONTRA DE LES PREVISIONS, DEL CRITERI MAJORITARI DE LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS I DE LA DOCTRINA, L'ALT TRIBUNAL EMPARA EL COBRAMENT DE LA COMISSIÓ D'OBERTURA.

La bona sintonia del Tribunal Suprem amb els interessos de la banca sembla que es manté. Així, el Tribunal Suprem, en contra del criteri de la majoria de les Audiències Provincials, es posiciona també en contra de les reclamacions dels consumidors. La comissió d'obertura havia estat titllada d'abusiva pel fet de no respondre a la prestació d'un servei efectiu a l'usuari. S'havien pronunciat contràries a la seva validesa, entre d'altres, les Audiències Provincials de Tenerife, Madrid, Navarra, Albacete, Balears, Sòria, Astúries, Las Palmas, Orense i Alacant. Finalment, el Tribunal Suprem, en sentència de 23 de gener de 2019, ha donat la raó a la banca, i ha acordat que no és possible determinar l'abast de la seva abusivitat des del punt de vista del seu contingut. El criteri de l'Alt Tribunal xoca frontalment contra la interpretació de nombrosos juristes, que perceben una possible vulneració del dret de la Unió Europea. Això obre el camí a una possible futura qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia europeu, que podria acabar decidint sobre el dret els usuaris espanyols a recuperar les quantitats lliurades.