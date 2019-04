Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE CANTÀBRIA CONDEMNA EXCLUSIVAMENT EL FABRICANT DE CERVESA PERQUE ENTÉN QUE L'AMPOLLA QUE VA GENERAR LES LESIONS ESTAVA DEFECTUOSA.

El que havia de ser una compra normal es va convertir en tragèdia per a una consumidora de Santander. L'ampolla de cervesa que volia adquirir en un supermercat va esclatar de sobte i es va projectar en mil bocins que li van provocar la pèrdua de visió en un ull i van causar 516 dies de baixa. Davant la impossibilitat d'aconseguir un acord extrajudicial, l'afectada va presentar una demanda contra l'establiment i el fabricant de cervesa. El jutjat de 1a Instància va condemnar l'empresa productora a abonar una indemnització de 94.095,85 euros, va absoldre el supermercat de tota responsabilitat i va imposar a la denunciant el pagament de part de les costes. Aquesta va recórrer, i la sentència de l'Audiència Provincial de Cantàbria, Secció 2a, de 14 de desembre de 2018, va dictaminar que les costes havien de ser a càrrec de la cervesera, va confirmar la seva responsabilitat i l'absolució de l'establiment. Per culpa de les dificultats probatòries existents per a determinar la responsabilitat del sinistre, la sentència entén que era raonable iniciar la demanda tant contra el fabricant del producte defectuós com contra el supermercat.