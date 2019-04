ESTARÉ MÉS PROTEGIT AMB LA NOVA NORMATIVA DE PAGAMENTS?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc entès que s'efectuaran canvis per millorar la seguretat de les meves transaccions, però no sé de quina manera m'afecta.

La nova normativa sobre serveis de pagament, obligatòria des d'aquest any, pretén reforçar la seguretat, millorar les garanties dels consumidors i obrir el mercat a nous competidors. Algunes mesures van entrar en vigor al març, i d'altres, ho faran al setembre, encara que moltes entitats ja les han anat incorporant. Per a fer operacions de pagament electrònic, tret d'algunes excepcions, les entitats hauran d'establir mecanismes d'autenticació reforçada, és a dir, basats en l'ús combinat de dos o més elements per a autoritzar una operació. Aquests han de ser independents, de manera que, encara que un ciberdelinqüent pogués robar una contrasenya, no tindria accés als altres elements. A més, almenys un d'aquests no ha de ser susceptible de robatori a través d'Internet i no es podrà reutilitzar. Encara que aquesta obligació no entra en vigor fins al 14 de setembre de 2019, la majoria de companyies ja recorre a sistemes d'autorització reforçada en els seus pagaments. Amb aquestes mesures es busca protegir els usuaris enfront d'usos indeguts: