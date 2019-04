SI COMPRO PER INTERNET I NO M'ARRIBA EN EL TERMINI ACORDAT, PUC RECLAMAR?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

He adquirit unes vambes en una pàgina de rebaixes, però ha passat més d'un mes i encara no m'ha arribat res. Què faig?

Les condicions de lliurament s'han d'especificar clarament durant el procés de compra. Llevat que les parts acordin una altra cosa, l'empresari haurà de facilitar la comanda sense cap demora indeguda i, a tot tardar, en un termini de 30 dies naturals a partir de la celebració del contracte. Si l'empresari no l'executa pel fet que el bé no estigués disponible, aquest haurà d'informar el consumidor d'aquesta falta de disponibilitat, perquè el comprador pugui decidir si segueix endavant amb l'operació o si desisteix, sense cost addicional. En aquest cas, ha de recuperar sense cap demora els diners que ja hagués pagat. La llei que regula la protecció dels drets dels consumidors i usuaris estableix que, en cas de retard injustificat en la devolució del producte pagat, l'usuari podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici de ser indemnitzat pels danys i perjudicis patits que excedeixin d'aquesta quantitat. Quan es pactin terminis tan extensos, si l'empresari no compleix en el moment del venciment i, a més, no es posa en contacte per informar dels motius i oferir les opcions anteriors, cal reaccionar immediatament. El primer pas és sol·licitar la devolució de l'import abonat com més aviat millor. En cas d'incompliment, el pas següent és presentar una denúncia als organismes de consum. Depenent de l'import que es reclami, cal considerar la possibilitat de sol·licitar l'arbitratge de consum o plantejar la demanda judicial corresponent.