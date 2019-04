O com moure's per aquest món canviant i que tendeix al "verd".

MASSA SUCRE. Els espanyols tripliquen les recomanacions de l'OMS.

Si la prevalença de l'obesitat i la diabetis fa que l'Organització Mundial de la Salut limiti el consum mitjà diari a 25 g per persona, a Espanya arribem als 71,5, segons dades de l'estudi Anibes. Excedir-se és molt fàcil, ja que el sucre es troba en molts productes, des de la fruita, els lactis o els cereals fins als refrescos, els sucs industrials i els plats processats, adverteix el dietista-nutricionista Carlos Ríos. Per a mantenir una dieta saludable, recomana que la meitat de la ingesta sigui vegetal, i fins a un 90 % d'aliments poc processats. Amb aquesta finalitat, suggereix mesures com ara gravar les begudes ensucrades, retirar alguns productes de les màquines dispensadores (especialment dels centres escolars i sanitaris) o cuinar-se a casa el menjar, per tal de reduir el consum de preparats i aprendre a valorar els nutrients, entre altres coses.

PER A SOPAR, PEIX GRAS. Els aliments rics en omega-3 tenen efectes positius en el control del pes

Un estudi de la Universitat d'Oviedo i el CSIC mostra, per primera vegada, que els aliments rics en omega 3 (com els peixos grassos) són rellevants en el control del pes, tinguin el perfil calòric que tinguin, i redueixen el risc d'obesitat. El treball, elaborat amb intel·ligència artificial i publicat en la revista Food Research International, demostra que un consum més rellevant d'omega-3 està unit a concentracions més altes en sang d'àcid eicosapentaenoic (EPA). Els nivells d'àcids grassos en sang i alguns microorganismes dels excrements (mirall dels que habiten en l'intestí) podrien actuar en la regulació del pes corporal, i d'una forma diferent entre homes i dones. Aquest estudi pot obrir la porta a noves estratègies personalitzades, diferenciades per sexe i enfocades a millorar la resposta a tractaments del control de l'obesitat. A més, l'efecte del peix gras es pot millorar amb el consum d'un probiòtic.

EL TEU MENJAR POT SER VERÍ PER A LA TEVA MASCOTA

Si ets dels que acostumen a donar les sobres del plat al gos, potser t'ho has de pensar dues vegades: molts dels aliments que s'inclouen en la nostra dieta són tòxics per als seus cossos petits. Aquests són els més destacats:

Xocolata . Inclou un estimulant, la teobromina, que és perjudicial per als gossos. Alguns dels símptomes són vòmits, set excessiva o hiperactivitat. En grans quantitats pot ocasionar la mort.

. Inclou un estimulant, la teobromina, que és perjudicial per als gossos. Alguns dels símptomes són vòmits, set excessiva o hiperactivitat. En grans quantitats pot ocasionar la mort. Lactis . Ni gossos ni gats poden descompondre la lactosa de la llet, perquè no tenen l'enzim lactasa. Per això, el seu consum (com els gelats o el formatge) està desaconsellat.

. Ni gossos ni gats poden descompondre la lactosa de la llet, perquè no tenen l'enzim lactasa. Per això, el seu consum (com els gelats o el formatge) està desaconsellat. All, ceba, porros, cebes tendres i escalunyes contenen tiosulfat, una substància capaç de causar anèmia hemolítica (destrucció de glòbuls vermells en la sang) en gossos i gats.

contenen tiosulfat, una substància capaç de causar anèmia hemolítica (destrucció de glòbuls vermells en la sang) en gossos i gats. Pollastre . Encara que el teu gos "no deixi ni els ossos", constitueix un dels perills més coneguts, ja que, quan els masteguen, les restes d'aviram s'estellen i poden causar problemes estomacals i fins i tot asfíxia.

. Encara que el teu gos "no deixi ni els ossos", constitueix un dels perills més coneguts, ja que, quan els masteguen, les restes d'aviram s'estellen i poden causar problemes estomacals i fins i tot asfíxia. Llimona . Els àcids que conté poden produir als gats malestar, mals de panxa i fins i tot vòmits.

. Els àcids que conté poden produir als gats malestar, mals de panxa i fins i tot vòmits. Alvocat . Una fruita molt rica en greix que pot provocar en la teva mascota problemes d'estómac i fins i tot pancreatitis.

. Una fruita molt rica en greix que pot provocar en la teva mascota problemes d'estómac i fins i tot pancreatitis. Fruites seques. Poden causar problemes digestius, vòmits i diarrea, entre altres símptomes.

LES 10 MILLORS CIUTATS SENSE GLÚTENS. Granada i Barcelona encapçalen el rànquing de ciutats espanyoles amb més restaurants per a celíacs.

Més del 40 % de les persones que tenen intolerància al gluten mengen el que no deuen dues vegades a la setmana o més. Per això, és important que l'oferta gastronòmica s'adapti a les seves necessitats. A Espanya, lideren la classificació (elaborada pel cercador Holidu) Granada, amb 8,5 restaurants per cada 10.000 habitants; Barcelona, amb 7,1; i Santiago de Compostel·la, amb 7,9. A Europa domina Portugal, amb tres ciutats al podi: Gondomar, Matosinhos i Cascais. Una bona notícia per als celíacs, condició que afecta l'1 % de la població.