El més vist a les xarxes socials

Tota l'actualitat sobre els temes que més t'interessen a les nostres xarxes socials! Segueix-nos a Facebook i Twitter.

TWITTER

Si vols cuinar amb pomes, això t'interessa. Crues, al forn, en amanida, compota o melmelada, com a guarnició... La poma ocupa un lloc d'honor en la nostra cuina, però no totes les varietats s'adapten igual a les diferents tècniques culinàries: saber triar-les és clau per a garantir un resultat satisfactori. Reineta, Fuji, Gala, Golden... Per la textura que tenen, sabrem quina hem de posar a les amanides, i per la consistència, la més apropiada per fer al forn. O potser, per què no, per a acompanyar la carn o el peix.

FACEBOOK:

Set hàbits diaris senzills per a millorar la salut de la teva memòria. Per tenir cura de la ment i combatre els efectes de l'envelliment cal exercitar-la, però també hem de parar atenció al cos, menjar bé (la dieta mediterrània és bona per a la memòria) i perdre els quilos que ens sobren, entre altres hàbits saludables. Practicar activitat física amb regularitat, llegir amb freqüència, no fumar i dormir apropiadament ajuden el cervell a mantenir-se en forma.

FACEBOOK:

Descobreix quins aliments són més bons per al teu cor. Els canvis alimentaris i ser més sedentaris han triplicat les xifres de sobrepès i obesitat. Per això, per a cuidar el cor, hem de menjar amb seny, augmentar la presència d'uns aliments (verdures, llegums o peix blau) enfront del consum d'uns altres (ultraprocessats, amb greixos trans...).