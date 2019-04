POTSER NO T'HA DONAT TEMPS DE COMPRAR PLAÇA PER SETMANA SANTA, PERÒ ÉS POSSIBLE QUE TINGUIS RESERVAT L'ESTIU DE 2019 PER A LA TEVA PRIMERA EXPERIÈNCIA EN UN CREUER. TRIÏS L'OPCIÓ QUE TRIÏS PER A LES TEVES VACANCES, PREN NOTA D'AQUESTS CONSELLS. SEMPRE HI HA UNA PRIMERA VEGADA, I SOL SER SATISFACTÒRIA.

Diverteix-te a bord. Fes surf a coberta amb un simulador d'ones. Sopa amb un superheroi al mar Mediterrani. O, si tens ànima aventurera, perd-te per la costa més desconeguda i austral de Sud-amèrica. Passar les vacances al mar ja no és el que era. Els creuers guanyen adeptes, i hi ha vaixells per a tots els gustos. De fet, més de mig milió d'espanyols van fer un creuer l'any passat. Un sector que no para de sumar viatgers i que ha crescut un 49 % des del 2008 -tot i la crisi-, segons dades de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA, per les seves sigles en anglès).

Hi ha opcions per a tots els gustos, edats i (gairebé) totes les butxaques. Encara que les rutes familiars assequibles pel Mediterrani són la proposta triada pel 65 % dels turistes espanyols (el 54 % d'aquests trien el Mediterrani Occidental, de Barcelona a Nàpols, per exemple), l'oferta creix amb creuers que recorren els fiords noruecs o que exploren la conca de l'Amazones. I n'hi ha que reprodueixen els escenaris de la guerra de les galàxies (Star Wars), llueixen tirolines i tobogans gegantins o ofereixen cursos de cuina de xefs prestigiosos.

CLAUS PER A PREPARAR LA TEVA TRAVESSIA

Deixa't assessorar. Encara que les reserves en línia són freqüents per a contractar vols i hotels, el 90 % dels creuers que es venen a Espanya s'efectuen per mitjà d'una agència de viatges: els creueristes encara valoren la recomanació i l'orientació dels agents especialitzats. Alguns tenen fins i tot una oficina al port per a gestions d'última hora.

Abans del viatge, prepara la documentació. Algunes navilieres poden demanar el passaport -també als menors- encara que el viatge sigui per Europa, ja que és fàcil que el vaixell creui aigües internacionals. I convé tenir el DNI a mà per a desembarcar als ports. Si la travessia és de llarga distància, recorda que alguns països exigeixen visat per a desembarcar.

Amb tot preparat, és hora d'anar al port. La majoria té aparcament de llarga estada, i és possible reservar a compte per uns 9 euros al dia. Un consell: intenta arribar almenys dues hores abans de la sortida del vaixell. La recollida de les maletes es fa abans de pujar, en un envelat que les empreses de creuers solen col·locar al port. L'equipatge pot trigar hores a arribar a la cabina, per això es recomana portar una bossa de mà amb el més necessari (ulleres o lents de contacte, papers, higiene personal...).

Una vegada a bord toca gaudir. Conèixer tot el que t'ofereix el creuer i les destinacions on atracarà t'ajudarà a viure l'experiència al màxim. Però si encara tens dubtes, a continuació repassem les claus principals que has de tenir en compte sobre els viatges amb vaixell.