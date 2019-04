MANIPULACIÓ, ENGANYS, PRESSIÓ, AMENACES, FRAU, ESTAFA... AQUESTES SÓN LES DENÚNCIES PRINCIPALS CONTRA LES EMPRESES DE VENDA A DOMICILI QUE ARRIBEN A LES ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS. LES VÍCTIMES, EN LA SEVA MAJORIA, PERSONES D'EDAT AVANÇADA QUE VIUEN SOLES. QUÈ PODEM FER? SABER ACTUAR DAVANT AQUESTES SITUACIONS ÉS VITAL PER A EVITAR MÉS D'UN DISGUST.

Cas real: un jubilat de 83 anys, que cobra la pensió mínima, descobreix que aquell paper que li van fer signar uns comercials -i que ell pensava que estava acceptant uns regals- és en realitat un contracte de compra de 10 volums de còmics, un pedalador, una tauleta tàctil, un ordinador portàtil i tres coixins per 3.250 euros que han de pagar en 30 mensualitats a una financera. Aquest és un dels reclams més freqüents, i ni molt menys l'únic.

Les associacions de consumidors reben un degoteig constant de ciutadans furiosos, angoixats i avergonyits, que es presenten com a víctimes de la manipulació de comercials sense escrúpols. La seva intenció? Aconseguir que, fins i tot des de casa seva i a preus d'escàndol, comprin productes d'allò més variat, que ni havien demanat, ni volien, ni faran servir, i la factura dels quals els suposa un crebant econòmic i psicològic important. El testimoni dels afectats sol coincidir: després d'una o dues hores de xerrada per a ensarronar, mitges veritats (o mentides flagrants) i fins i tot amenaces, van signar els contractes sense ser conscients d'estar comprant cap article.

SANCIONS I PROHIBICIONS

Aquesta estafa a domicili creix a passes de gegant. En molts casos comença amb el regal d'un llibre o una enquesta sobre salut, i es dirigeix especialment a persones grans que viuen soles. "Ens alarma aquest creixement. Hem detectat pràctiques molt preocupants", assegura la directora de l'Institut Basc de Consum (Kontsumobide), Nora Abete. L'any passat, aquesta institució va sancionar 41 empreses de venda a domicili per pràctiques abusives, tàctiques que també estan molt esteses entre les companyies de llum i gas.

Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el 2017, els consumidors espanyols van presentar més d'1,3 milions de queixes contra les elèctriques i 369.000 contra empreses gasístiques. Aquestes xifres han fet que el Govern prohibeixi la comercialització d'aquests serveis a domicili. Associacions com EKA/ACUV i l'OCU ja fa uns anys que exigeixen una regulació més exhaustiva, i també més inspeccions i sancions exemplars sobre aquest mercat.

PORTES FREDES I CALENTES

Salut, cultura, regals. Aquestes són les paraules que obren portes, ja siguin "fredes" o "calentes". El primer terme s'utilitza per a aquelles portes on els comercials truquen sense avís previ, provant sort en "batudes" per barris i pobles. Les segones, les d'aquells que un dia van fer una compra i que, cada cert temps, reben una nova visita comercial amb una altra "oferta irresistible" de la primera empresa o d'altres de semblants a les que aquesta va vendre les dades de manera il·legal. Els titulars de més de la meitat d'aquestes reclamacions són persones d'edat avançada o els seus fills, que són els qui descobreixen el problema i es mobilitzen per intentar treure els pares de l'engany.

Per a aconseguir l'anul·lació del contracte, el consumidor pot exercir el desistiment o al·legar "vici de consentiment". Amb la rescissió del contracte, també s'anul·la el finançament o el préstec vinculat a aquest i es cancel·la l'ús de les dades personals del client en poder de l'empresa. A més, aquesta última té l'obligació de retirar els productes lliurats i de tornar al client l'avançament en efectiu que se sol fer de 100 i 200 euros.

SÍ, PODEM ANUL·LAR LA COMPRA

Però en què consisteix el dret de desistiment? La venda fora d'establiment mercantil (per Internet, per telèfon o en visites a domicili) permet al client anul·lar la compra d'un producte o la contractació d'un servei sense necessitat de justificar-ne la decisió. Ha d'estar explicat de manera destacada en el mateix contracte (en cas contrari, es considera il·legal) i el termini per a exercir-lo és de 14 dies naturals. Per fer-ho pot haver-n'hi prou amb una trucada a l'empresa. En el sector de la venda a domicili és freqüent que l'empresa no agafi el telèfon o, si l'agafa, que intenti guanyar temps perquè venci el termini amb l'argument que "el responsable de devolucions no hi és". El més segur és enviar des de Correus un burofax amb justificant de recepció. Una vegada fet això, l'empresa no pot oposar-se de cap manera al desistiment. Així i tot, molts ho intenten.

Superats els 14 dies des de la recepció del producte, la possibilitat d'anul·lar el contracte passa per al·legar vici o error en el consentiment. Convé afegir en la reclamació una frase que, en aquestes situacions, obra miracles: "[...] o procedirem per via judicial". Què significa vici o error en el consentiment? Vol dir que el comprador té les seves facultats mentals minvades (per l'edat, per diverses patologies...), que no va entendre el que signava o que no era conscient d'estar fent una compra. Poden semblar excuses a posteriori fàcils de rebutjar per a aquestes empreses, però poques vegades ho fan. Saben que aquestes al·legacions són certes en un percentatge alt de casos i, si les rebutgen i l'assumpte arriba als tribunals, és gairebé segur que un jutge declararà nul el contracte, els condemnarà en despeses i potser fins i tot els imposarà una indemnització extra per danys morals.

NO OBRIS LA PORTA!

Aquest és el millor consell que es pot donar. Convé que no obris la porta a visites comercials no sol·licitades. I, si ho fas i les ofertes et semblen interessants, és important que et prenguis un temps per a reflexionar i valorar si interessa o no. No s'ha de signar mai res "en calent" i s'ha de sol·licitar als comercials que deixin la informació (la publicitat, el contracte...) per a analitzar-la en profunditat, comparar preus i sospesar bé la decisió. De tota manera, els qui es decideixin per la signatura d'un contracte a casa, amb independència de la seva naturalesa, i se'n penedeixin, s'han d'afanyar per a exercir en termini el dret al desistiment. Davant de qualsevol dubte, cal consultar amb una associació de consumidors, una OMIC o amb els serveis d'atenció al consumidor de les diferents comunitats autònomes.

Text: Asociación de Personas Consumidoras i Usuarias Vasca (EKA/ACUV)