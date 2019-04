UNA PROCESSÓ DE COLORS VIUS OMPLE EL REBOST I LA NEVERA. DEL MAR ENS ARRIBA UNA VISITA MOLT ESPECIAL

Què tenen en comú una ceba i una taronja? A més que es poden menjar juntes (per exemple, en una amanida), tots dues formen part d'aquella llista de vegetals la presència dels quals transcendeix la cuina. I no només per l'aroma, sinó també per les propietats curatives que se'ls atribueix. La ceba, en particular, ha mantingut fins als nostres dies la seva fama com a remei casolà per a tractar diverses malalties: des de la tos dels refredats fins als problemes de circulació sanguínia. Però és eficaç? Quins tipus de cebes hi ha? Quines són les seves bondats nutricionals?

Comencem pel final: les seves qualitats, que són moltes. Molt baixa en calories i rica en sabor, la ceba pot realçar qualsevol plat, tant si són amanides, sofregits, guisats, carns o peixos. Gairebé qualsevol preparació que puguem imaginar -inclosa la truita- es pot combinar amb ceba. A més, ens aporta fibra dietètica, àcid fòlic i minerals importants per a l'organisme, com el calci, el potassi o el fòsfor. I té una altra peculiaritat: és rica en antioxidants com els flavonoides i els compostos ensofrats que, entre altres coses, són responsables de la seva olor (i de les nostres llàgrimes).

Aquests antioxidants són bons per a la salut. Presenten "una funció antiinflamatòria i antimicrobiana important, per la qual cosa actualment s'estudia el possible paper preventiu en malalties cardiovasculars, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, diabetis, alguns tipus de càncer i malalties de l'aparell respiratori", detalla Ángeles Carbajal Azcona, professora de Nutrició de la Universitat Complutense de Madrid. La quercetina, per exemple, es troba en una proporció molt elevada i afavoreix la circulació sanguínia, mentre que "els compostos ensofrats tenen un efecte mucolític i expectorant quan arriben a les vies respiratòries", i això explica que la ceba sigui el recurs estrella per als catarros i refredats. Amb tot, si es consumeix en excés pot ocasionar flatulències, a causa d'aquest contingut en compostos de sofre. Per a evitar els gasos i millorar la digestió, és millor que la mengem cuita (al forn o bullida). Crua o fregida és més difícil de digerir.

Quan vagis al mercat, tria els exemplars ferms. Tingues en compte que no estiguin humits, que no tinguin taques i fixa't en el coll (on neix la tija): si el notes massa tou, la ceba encara està verda o, per contra, passada de maduració. A casa, només s'han de posar en un lloc fresc i sec.

NO PLORIS (TANT)

Per a tallar una ceba sense plorar no cal fer servir un escafandre ni tirar-hi sal o vinagre. Si no vols vessar tantes llàgrimes, renta-la abans de pelar-la. Això eliminarà part del compost ensofrat de la superfície. Evita els corrents d'aire, ja que t'acostaran aquests compostos a les mucoses dels ulls i del nas, i les irritarà. Fes servir una fusta de tallar (millor si és de resina) i, per descomptat, un ganivet ben esmolat i que no tingui osques en el tall. La idea és fer talls nets sense picar la polpa.

CARAMEL·LITZADA SENSE SUCRE

La ceba caramel·litzada és una de les guarnicions més utilitzades, i la seva elaboració és senzilla. Hem de triar varietats dolces, rentar-les i tallar-les en làmines fines. Després, escalfem una mica d'oli d'oliva o de mantega en una paella antiadherent, col·loquem la ceba i deixem que es faci a foc suau, amb la paella tapada. És important que la cocció sigui lenta perquè els sucs surtin a poc a poc. La barreja d'aquests fluids amb el greix de l'oli o la mantega és el que produeix la caramel·lització. Si no tenim massa temps, podem afegir-hi una culleradeta de sucre morè i una mica d'aigua. L'evaporació d'aquesta, després d'haver estat en contacte amb el sucre, farà que es formi un caramel que cobreix la ceba.