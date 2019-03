"LA PAU COMENÇA AMB UN SOMRIURE", MANTENIA TERESA DE CALCUTA. BRINDAR-LO ÉS GRATIS, PERÒ LES TAQUES, LES CÀRIES O LES BANDES GROGUES S'AMAGUEN DARRERE DE LA POR DE MOSTRAR LA BOCA OBERTAMENT. MALGRAT TOT, DURANT L'ÚLTIM ANY LES VISITES A L'ODONTÒLEG HAN AUGMENTAT EN UN 6 %. IMPLANTS, ORTODÒNCIES, TRENCAMENT DE PECES O HALITOSIS, A MÉS DE LA HIGIENE, SÓN ELS MOTIUS PRINCIPALS PER A ACUDIR A L'ESPECIALISTA I PODER ENSENYAR LES DENTS SENSE COMPLEXOS.

La cultura de la higiene bucodental encara és una assignatura pendent. Segons l'últim estudi elaborat per la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració (SEPA), el 80 % dels espanyols reconeix la importància de la neteja bucal per a prevenir càries i malalties en les genives, però només una minoria la practica correctament (tres vegades al dia, i amb fil dental). Malgrat això, hi ha raons per a l'optimisme: les visites a l'odontòleg a Espanya s'han incrementat un 30 % entre el 2003 i el 2015, segons una recerca de Mercados Key-Stone i Fenin. Això suposa que sis de cada deu acudeixen a revisar-se la boca almenys una vegada a l'any, encara que continuï havent-hi gairebé un 40 % que no ho fa mai.

Els diners tampoc són sempre el factor determinant per a retardar la visita a l'especialista. L'odontofòbia (o por al dentista) és la causa de més pes per a eludir les consultes bucals, sovint per una mala experiència prèvia i per l'ansietat que genera la possibilitat d'experimentar dolor durant la visita. Una fòbia universal que, segons proclama l'Organització Mundial de la Salut (OMS), afecta més d'un 15 % de la població, i que pot tenir conseqüències no només estètiques, sinó també de salut, com les càries o la gingivitis.

NETEJA AVANÇADA

L'essència d'un somriure sa comença amb la neteja. Tres vegades al dia, durant dos minuts, incloent en el ritual fil i raspallets interdentals. Només ho fan bé 17 de cada 100. Per aquest motiu acudir almenys una vegada a l'any a fer-se una neteja bucal professional s'ha convertit en un gest que garanteix una boca sana per a tota la vida. Hi ha casos extrems en què la neteja tradicional no serveix, especialment quan les peces dentals estan afectades amb el que es coneix com "erosió àcida". Un problema que està relacionat íntimament amb el consum d'aliments i begudes àcides, "que desmineralitzen i estoven la superfície dental i la fan més susceptible a l'abrasió, en particular al raspallat", explica l'especialista Carlos Seoane.

En les primeres fases no és excessivament nociva, però, si es deixa progressar, pot generar hipersensibilitat dentària, pèrdua de la forma i del color de la dent i poden requerir una intervenció de reconstrucció complexa. Segons aquest expert, tot té solució. Si és incipient, es recomana fer servir dentífrics amb un alt contingut en fluor i mastegar xiclet sense sucre per a estimular la producció de saliva, escut natural de l'esmalt; si aquest ja està danyat, es pot cobrir amb compòsit.

L'ALIMENTACIÓ, CLAU EN LA SALUT DENTAL

Molts dels aliments que ingerim diàriament ens poden provocar erosió àcida. Per això, cal estar atents quan mengem:

Dolços i productes amb sucres afegits : nodreixen els bacteris responsables de les càries per a generar àcids, i aquests són els que van erosionant i afeblint l'esmalt.

: nodreixen els bacteris responsables de les càries per a generar àcids, i aquests són els que van erosionant i afeblint l'esmalt. Els cítrics : el pH àcid pot provocar l'erosió de l'esmalt dentari. El pH crític en el qual es dissol l'esmalt està al voltant de 5 o 5,5, però la majoria dels sucs de fruites tenen un pH per sota d'aquest punt.

: el pH àcid pot provocar l'erosió de l'esmalt dentari. El pH crític en el qual es dissol l'esmalt està al voltant de 5 o 5,5, però la majoria dels sucs de fruites tenen un pH per sota d'aquest punt. Refrescos amb gas i begudes energètiques. A més dels sucres afegits, pràcticament totes tenen un pH molt àcid (entre 1,5-3), cosa que provoca erosió de l'esmalt i la dentina i l'aparició d'hipersensibilitat. També ocorre amb les begudes light o baixes en sucres.

Per a prevenir aquest problema, els especialistes recomanen incorporar els hàbits següents en les nostres rutines diàries:

Reduir o eliminar la ingesta de begudes carbonatades.

la ingesta de begudes carbonatades. Mastegar xiclet o pastilles sense sucre .

. Menjar un tros de formatge després d'un menjar àcid.

després d'un menjar àcid. No raspallar-se almenys fins una hora després de menjar. Quan ingerim aliments es produeix una pujada de l'acidesa, cosa que estova l'esmalt. La saliva neutralitza aquesta acidesa i l'esmalt es torna a endurir, però triga entre 20 i 60 minuts depenent de l'aliment. El temps d'espera és especialment recomanable si els aliments que hem menjat tenen molt de sucre o si mengem més de sis vegades al dia. Si fem una dieta sana, n'hi ha prou de raspallar-se 2/3 vegades al dia. El que és molt recomanable per a neutralitzar el pH és rentar-se la boca amb un col·lutori suau abans de cada higiene.