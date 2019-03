LA SAUNA, AQUEST INVENT NÒRDIC ASSOCIAT AL RELAX, ÉS UN BANY DE CALOR EN UNA CABINA DE FUSTA O DE RAJOLES. HUMIDA O SECA, CADA VEGADA TÉ MÉS ADEPTES A ESPANYA: N'HI HA MÉS DE 35.000, I ESTAN PRESENTS EN MOLTS DELS 6.000 GIMNASOS, BALNEARIS I CENTRES TERMALS O BENESTAR QUE ENS TEMPTEN. SI ES PREN BÉ, AJUDA A MILLORAR LA NOSTRA SALUT FÍSICA I MENTAL. EN CAS CONTRARI, POT SER PERILLOSA, I DE VEGADES ESTÀ FINS I TOT DESACONSELLADA. ASSABENTA'T BÉ DE COM HI POTS RECÓRRER I QUAN.

La sauna és un bany de calor a l'interior d'una cabina que sol ser de fusta o de ceràmica i rajoles. N'hi ha d'humides (també anomenades banys turcs), que funcionen amb vapor d'aigua, i de seques, l'origen de les quals s'atribueix als finlandesos i que funcionen amb calor i molt poca humitat. Tant les unes com altres cada vegada tenen més adeptes a Espanya (n'hi ha més de 35.000), i estan presents en molts gimnasos, balnearis i centres termals o de benestar.

Una sauna regular, ben presa, ajuda a alliberar endorfines (hormones associades al benestar), a netejar la pell, a respirar millor (sobretot, la humida) i a calmar l'estrès, entre altres beneficis. Però, diguin el que diguin, no aprima. El motiu és que amb la suor es perd fonamentalment líquid, i no greix. "La temperatura té efectes beneficiosos per a la salut, ja que elimines toxines cap enfora i alliberes proteïnes de xoc de calor que tenen efectes positius per a la salut", assegura Ricardo Mora, doctor i catedràtic en termoregulació de l'Associació Espanyola de Ciències de l'Esport.

DIRECTE AL COR

La sauna, a més, ajuda a mantenir el cor sa. Segons un estudi de les universitats de l'Est de Finlàndia i Jyväskylä, el seu ús regular (almenys una vegada per setmana) està associat a un risc més baix de mort per malaltia cardiovascular en persones majors de 50 anys. Això és perquè baixa la pressió arterial mentre s'activa una freqüència cardíaca similar a la que tenim durant l'exercici físic d'intensitat baixa o moderada: uns 120 batecs per minut. Diuen els experts que també ajuda a eliminar patògens i a prevenir refredats, a més de reduir dolors articulars i afavorir la recuperació muscular.

NO TOTS ELS USOS VALEN

Per a prendre una sauna amb seguretat, cal seguir amb cura els passos d'un ritual que inclou hidratar-se, controlar la digestió i no sobrepassar el temps recomanat. Els experts n'aconsellen l'ús habitual, per la qual cosa, si et va bé i la teva condició física i la teva salut t'ho permeten, pots augmentar la freqüència setmanal i anar-hi fins i tot cada dia.

SAUNA SECA O HUMIDA?

Depenent de la humitat dins de la cabina, la sauna pot ser seca (també anomenada finlandesa) o humida (bany turc o hammam). I encara que aquestes dues instal·lacions es basen en la calor, cadascuna l'aprofita de manera diferent. Si el bany turc fa servir vapor d'aigua, la sauna finlandesa fa servir calor seca. Amb tot i això, l'efecte en el nostre cos és similar: les altes temperatures de l'estança fan que el cos suï i perdi toxines.

EN SEC

En la sauna finlandesa, amb parets revestides de fusta, la temperatura s'acosta als 80 i 85 °C -límit màxim- i la humitat relativa no arriba al 20 %. Això propicia una sudoració abundant com a mecanisme de refrigeració, i fa que el cos es posi a suar en dos o tres minuts, cosa que permet eliminar molt de líquid. La calor s'obté escalfant roques amb resistències elèctriques (encara que en les saunes tradicionals es fa servir llenya) que fan que aquestes es posin roents i desprenguin calor.

EN HUMIT

La temperatura del bany humit és inferior, entre 25 i 45 °C. Però la humitat relativa és molt alta, per sobre del 85 %, ja que l'ambient està saturat de vapor, i això la fa especialment beneficiosa per a tractar les vies respiratòries. En aquest cas, la calor es genera escalfant aigua que s'evapora, fet que crea una boirina d'humitat que quan es posa sobre el cos es condensa i forma gotes. Aquest procés ajuda a refrigerar el cos i a eliminar part de la seva calor, un procés que redueix la sudoració. Per això, en el bany turc sues menys -el cos sol començar a suar al cap de cinc o sis minuts- que en la sauna seca. Per l'alta concentració d'humitat, les cabines solen estar recobertes de ceràmica o rajoles, i la sala és hermètica per a mantenir aquestes condicions. A més del vapor, algunes saunes humides afavoreixen la relaxació recorrent a l'aromateràpia, incorporant olis essencials com l'essència d'eucaliptus, que a més ajuda a dilatar els alvèols i alleujar-ne l'expectoració.

MILLOR ABSTENIR-SE

Abans de ficar-se en la sauna, convé consultar amb el metge possibles incompatibilitats. El seu ús està desaconsellat per a:

Nens . El seu sistema respiratori encara és immadur.

. El seu sistema respiratori encara és immadur. Algunes embarassades . Sempre s'ha de consultar amb el metge amb anterioritat.

. Sempre s'ha de consultar amb el metge amb anterioritat. Persones d'edat avançada , sobretot amb problemes de salut.

, sobretot amb problemes de salut. Persones amb problemes cardiocirculatoris, pressió alta o baixa, problemes renals o de cor o problemes de bronquis.