EL TRIBUNAL SUPREM IMPOSA UNA INTERPRETACIÓ FLEXIBLE QUE PERMET LA VALIDESA DE L'ACORD D'UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE CÒRDOVA PER MAJORIA DE 3/5, JA QUE DETERMINA QUE LA PISCINA HA DE SER ENTESA COM UN SERVEI GENERAL.

El Tribunal Suprem ha relaxat l'exigència de la unanimitat en una comunitat de propietaris de Còrdova per a la construcció d'una piscina al pati comú i ha imposat una interpretació flexible que permet la validesa de l'acord per majoria de 3/5 dels veïns. Després de les decisions contradictòries dictades pel Jutjat de 1a Instància núm. 7 de Còrdova i la Secció Primera de la seva Audiència Provincial, el Tribunal Suprem ha atorgat la raó a la comunitat de propietaris validant l'acord adoptat sense unanimitat de tots els seus veïns, pel qual es decidia la construcció d'una piscina al pati comú. El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 18 de desembre de 2018, determina que la construcció d'una piscina ha de ser entesa com un servei general. El dissident no paga i no ho fa servir, però no perd el dret de fer-ho quan ho decideixi. De fet, els demandants en aquestes actuacions, que hi van votar en contra, van ser considerats dissidents i exclosos de pagament.