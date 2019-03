Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL SUPREM AFIRMA QUE UNA PERSONA AFECTADA PER UNA SUPOSADA LESIÓ DEL DRET A L'HONOR, LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I LA PRÒPIA IMATGE ESTÀ LEGITIMADA PER A RECLAMAR A UN CERCADOR O A L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

El Tribunal Suprem confirma que una persona afectada per una suposada lesió del dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge està legitimada per a reclamar a un cercador o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades quan els resultats que ofereixi el motor de cerca siguin erronis, inexactes o suposin una desvaloració de la imatge de l'afectat. Aquest tribunal ha desestimat el recurs interposat per Google, que va reconèixer el "dret a l'oblit" a una persona el nom de la qual apareixia en els resultats oferts pel conegut cercador associats a uns fets parcialment inexactes recollits en una informació d'un diari. La sentència explica que l'exigència de tutelar el dret a la informació "no pot suposar buidar de contingut la protecció deguda del dret a la intimitat personal i a la pròpia imatge, així com el dret a la protecció de dades personals, quan resultin afectats significativament per la divulgació de notícies en Internet".