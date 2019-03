Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA RESPONSABILITAT DE L'ARQUITECTE PELS DEFECTES D'UN GARATGE DE CARÀCTER RUINOGEN I ORDENA UNA INDEMNITZACIÓ DE 10.000 EUROS ALS VEÏNS ADQUIRENTS.

Després de l'adquisició d'uns habitatges amb plaça de garatge, els veïns d'Alzira van veure aviat que les places adquirides, en molts casos, suposaven un autèntic calvari per a l'aparcament, ja que les operacions de maniobrabilitat i gir resultaven extraordinàriament complexes. Si bé la sentència del Tribunal Suprem aprecia que no ens trobem davant d'una inhabilitat absoluta de l'aparcament, ja que afecta part de les places i no la totalitat, confirma la responsabilitat de l'arquitecte pels defectes de disseny i execució d'obra. A partir d'aquest fet, en la sentència recorreguda es declara que: