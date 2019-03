QUINS PASSOS HE DE SEGUIR PER A RECLAMAR PER UN PRODUCTE DEFECTUÓS DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA?

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Fa un any vaig comprar una rentadora i ha deixat de funcionar. Com puc reclamar si encara està en garantia?

Quan un producte falla, el consumidor ha de dirigir-se al venedor perquè l'arregli o el substitueixi per un altre de semblant. Per fer-ho, el primer que cal comprovar és que la garantia continua vigent. Per això, les factures amb la data de compra s'han de guardar durant dos anys. Si, a més, el producte té garantia "comercial", també l'hem de recuperar. Una vegada recopilats els documents, hem de dirigir-nos al venedor de forma amistosa, deixant-li clar quina és la solució que preferim: reparació o canvi per un altre. Si la resposta no resulta satisfactòria, hem de reclamar de forma fefaent per burofax i omplir també un full de reclamacions. Si el conflicte no es resol, el pas següent consisteix a sol·licitar mediació a organismes privats (com l'assessoria d'OCU per a socis) o públics, com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l'ajuntament que correspongui o la Direcció de Consum de la comunitat. En el cas que l'establiment estigui adherit al sistema d'arbitratge de consum, és possible recórrer a aquesta via, que també es pot sol·licitar en l'OMIC. Si l'arbitratge no és factible, haurem de sospesar la possibilitat d'anar a judici: si la reclamació no arriba als 2.000 euros, es pot tramitar sense necessitat d'advocat ni de procurador. Finalment, sempre que sigui possible, es recomana comprar en establiments que permetin directament la devolució del producte sense que sigui reparat abans. I, en compres a distància, aprofitar el dret a desistir de la compra en 14 dies sense necessitat de donar cap explicació.