QUINES DESPESES CORRESPONEN AL PROPIETARI D'UN PIS I QUINES AL LLOGATER?

Estic buscant un habitatge de lloguer però no tinc gaire clar quines factures he de pagar jo i quines són responsabilitat del meu arrendador.

Llegir bé el contracte abans de signar és essencial: el que hi posi és el que compta. La Llei imposa cada vegada menys regles i s'aplica només en aquells aspectes que no estiguin precisats en el contracte. Quant a les despeses, tret que en el contracte es digui el contrari, es recomana que es reparteixin així:

Propietari: paga l'IBI, la comunitat de veïns, la taxa d'escombraries, l'assegurança de la casa i les de manteniment (caldera...).

paga l'IBI, la comunitat de veïns, la taxa d'escombraries, l'assegurança de la casa i les de manteniment (caldera...). Llogater: es fa càrrec del que es pugui mesurar amb comptadors individuals (aigua, llum, gas, telèfon...).

En cas de trencaments o desperfectes, el més habitual és que es reparteixin:

Propietari: paga les avaries excepte en cas de desperfectes mínims (un pilot, un filtre...) o si es demostra que la culpa ha estat de l'arrendatari.

paga les avaries excepte en cas de desperfectes mínims (un pilot, un filtre...) o si es demostra que la culpa ha estat de l'arrendatari. Llogater: paga els danys que ell o les seves visites causin a l'habitatge (per exemple, un vidre). Per a aquests imprevistos va bé contractar una assegurança especial per a llogaters. S'ocupa també de les petites despeses per l'ús quotidià del pis: canviar una bombeta o la porta de la rentadora, arreglar la cadena del bany o la corretja de la persiana, per exemple.

Sobre les responsabilitats del lloguer poden sorgir tota mena de qüestions. Unes de més clares, com que el llogater serà el responsable si arriba una denúncia per soroll, i altres de més espinoses, com una inundació, que pot ser culpa del llogater perquè es va deixar l'aigua oberta, de les canonades del pis o de la comunitat. El llogater seria responsable en el primer cas, el propietari en el segon i la comunitat en el tercer.